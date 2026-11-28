A Quina Friday está com prêmio estimado em R$ 80 milhões para o próximo sorteio, que será realizado neste domingo, 29 de novembro. O concurso especial 7173 ganhou uma nova estimativa de premiação e movimenta os apostadores que sonham em acertar as cinco dezenas e levar o valor milionário para casa.

Nesta sexta-feira, 27 de novembro, não haverá sorteio da Quina. A programação das Loterias Caixa foi alterada para a realização do concurso especial, e os sorteios regulares da modalidade estão temporariamente suspensos. Por isso, quem procura o resultado da Quina hoje ainda precisa esperar até domingo para conferir os números sorteados.

Quando será o sorteio da Quina de R$ 80 milhões?

A Quina Friday 7173 será sorteada no domingo, dia 29 de novembro, a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A expectativa é de que o prêmio principal chegue a R$ 80 milhões, valor estimado pela Caixa Econômica Federal.

As apostas poderão ser registradas até as 10h30 de domingo, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais das Loterias Caixa. Após o encerramento das apostas, será realizado o sorteio e divulgada a combinação de cinco números que concorrerá à premiação principal.

O resultado, com as dezenas sorteadas, número de ganhadores e valores pagos em cada faixa, será divulgado após a apuração.

Qual foi o último resultado da Quina?

O último concurso regular da modalidade foi o 7172, realizado em 19 de novembro. Na ocasião, nenhuma aposta acertou as cinco dezenas, e o prêmio principal acumulou para o concurso especial.

Os números sorteados foram:

04 – 11 – 40 – 45 – 48

A faixa de quatro acertos teve 35 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 7.534,97. Já 2.334 apostas acertaram três números e receberam R$ 107,61 cada. Outras 57.966 apostas fizeram dois acertos, com prêmio de R$ 4,33.

Com o acúmulo, a expectativa para o concurso especial aumentou e chegou à estimativa de R$ 80 milhões.

Como apostar na Quina Friday?

Para participar da Quina, o jogador precisa escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, tem uma chance de acertar o prêmio principal entre mais de 24 milhões de combinações possíveis.

Durante a Quina Friday, os valores das apostas estão com desconto promocional. O jogo com cinco números custa R$ 2,50, enquanto apostas com seis dezenas saem por R$ 15. Também é possível marcar mais números, aumentando o valor da aposta e as chances matemáticas de acertar a combinação premiada.

Outra opção é participar de um bolão, modalidade em que várias pessoas dividem o custo dos jogos e, caso sejam premiadas, também repartem o valor recebido conforme a quantidade de cotas.

O resultado da Quina Friday 7173 será divulgado neste domingo, 29 de novembro, após o sorteio das 11h. Caso haja ganhador na faixa principal, o prêmio será dividido entre as apostas que acertarem as cinco dezenas.