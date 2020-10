No resultado da Loteria Federal de ontem (14), concurso 5505, um bilhete ganhou o prêmio estimado em R$ 500 mil. Os bilhetes sorteados, no concurso foram:

1º PRÊMIO: 053427- R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 080928- R$ 27.000,00

3º PRÊMIO: 048992- R$ 24.000,00

4º PRÊMIO: 034642- R$ 19.000,00

5º PRÊMIO: 032561- R$ 18.329,00

O próximo sorteio da modalidade é a Milionária Federal, 5506, previsto para o próxima sábado (17) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 500 mil.

Como jogar no próximo concurso da Loteria Federal?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para concorrer, é preciso adquirir um bilhete nas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Portanto, é possível escolher o número dos bilhetes impressos disponíveis no momento da compra.

Os bilhetes são divididos em 10 frações, portanto, podem ser comprados inteiros ou em partes. O valor do prêmio varia dependendo da quantidade de frações adquiridas. É possível ser premiado acertando:

a unidade do primeiro prêmio;

um dos cinco números sorteados;

a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, excluindo os premiados pela aproximação anterior e posterior;

Probabilidade

Com a aposta simples, a probabilidade do apostador acertar os cinco números do resultado da Loteria Federal é de uma em 24.040.016. Todavia, na aposta com 15 números, essa chance vai para 8.005.

A probabilidade um bilhete acertar o resultado da Loteria Federal é de uma em 100 mil. Já na Milionária Federal a chance é de uma em 90 mil, segundo a Caixa. Ou seja, existem diversas possibilidades de ganhar na Federal.

Você também vai gostar de ler: