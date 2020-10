No resultado da Loteria Federal de ontem (21), concurso 5507, um bilhete ganhou o prêmio estimado em R$ 500 mil. Os bilhetes sorteados, no concurso especial da Loteria Federal de ontem foram:

1º PRÊMIO: 056576- R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 074682- R$ 27.000,00

3º PRÊMIO: 047906- R$ 24.000,00

4º PRÊMIO: 003142- R$ 19.000,00

5º PRÊMIO: 071490- R$ 18.329,00

O próximo sorteio da Loteria Federal concurso 5508, previsto para o próximo sábado (24) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e tem o prêmio estimado em R$ 500 mil.

Quando são realizados os sorteios?

Os sorteios da Loteria Federal começam sempre às 19h e são realizados às quartas-feiras e sábados. Para acompanhar em tempo real, os jogadores podem assistir a transmissão nas redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Como receber o prêmio da Loteria Federal?

Em lotéricas credenciadas, o sortudo pode retirar prêmios com valor líquido de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Se o valor for maior, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa e o jogador precisará levar, além do bilhete, seu R.G e C.P.F.

O prazo para buscar o prêmio é de até 90 dias corridos depois da data do sorteio. Se ninguém for retirar, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a chance de acertar o resultado da Loteria Federal?

A chance de uma pessoa ganhar o prêmio da loteria Federal é de uma em 100 mil nos concursos comuns. Entretanto, se o concurso for o especial da Milionária Federal, a probabilidade ganhar aumenta e vai para uma em 90 mil.

