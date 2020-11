No resultado da Loteria Federal de ontem (04), concurso 5511 , um bilhete ganhou o prêmio estimado em R$ 500 mil. Outros quatro bilhetes ganharam em outras faixas de premiação e vão receber valores menores. O sorteio foi realizado às 19h (horário de Brasília), gravado e será disponibilizado no canal do YouTube da Caixa.

Resultado da Federal de ontem concurso 5511

Os bilhetes sorteados que saíram no resultado da Federal de ontem (04) foram:

1º PRÊMIO: 043350 – R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 001729 – R$ 27.000,00

3º PRÊMIO: 000670 – R$ 24.000,00

4º PRÊMIO: 059518 – R$ 19.000,00

5º PRÊMIO: 000428 – R$ 18.329,00

O próximo sorteio da loteria Federal, 5512, está previsto para sábado (07) e tem o prêmio principal estimado em R$ 500 mil.

Como receber o prêmio da Federal?

Esse é o momento aguardado por todos os sortudos do resultado da Federal de ontem. É possível retirar, em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, o valor de até R$1.332,78. A partir disso, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

O acertador pode retirar o prêmio até 90 dias depois da data do sorteio. Em casos de não comparecimento, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal de ontem

Com a aposta simples, a probabilidade de um bilhete acertar o resultado da Loteria Federal de ontem é de uma em 100 mil. Já na Milionária Federal e Especial de Natal a chance é de uma em 90 mil, segundo a Caixa.

Além disso, existem também os prêmio derivados dos principais e, em qualquer uma dessas modalidades de extração, a chance de ganhar algum valor é de uma em 4,48. Ou seja, existem diversas possibilidades de ganhar no resultado da Federal de ontem.

