Confira resultado da Loteria Federal concurso 5489 de sábado (19/09)

O sorteio da Loteria Federal é realizado as 19h.

A resultado da Loteria Federal concurso 5489 , que pode pagar prêmio de R$ 500 mil, será divulgado a partir das 19 horas deste sábado (19). Para levar a bolada, o apostador deve acertar as seis dezenas do jogo no primeiro ou no segundo sorteio, de acordo com as Loterias Caixa.

Confira os números sorteados a partir das 19h.

Confira os vencedores do resultado da Loteria Federal

Ganhadores em tempo real

Resultado da Loteria Federal concurso 5489

Os sorteios da modalidade voltaram a se realizar no início do mês de julho. Além disso os sorteios às quartas-feiras voltarão somente em 23 de setembro, devido à pandemia do novo coronavírus.

Desse modo, o resultado do sorteio da Loteria Federal concurso 5487 será realizado aos sábados, às 19h, e pode ser acompanhado em tempo real pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa no Youtube.

Como jogar – Resultado da Loteria Federal concurso 5489

Ainda assim, para jogar basta escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquirir com um ambulante lotérico credenciado.

O apostador escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra. Desse modo, cada bilhete contém 10 frações e é opcional adquirir inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Recebimento dos prêmios – Loteria Federal concurso 5489

Com a Loteria Federal concurso 5487, são diversas as chances de ganhar. Então, você ganha acertando: