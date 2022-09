Resultado Milionária 016: números de sábado (10/09/22)

Confira os números do sorteio

Hora de conferir os números da nova loteria. Neste 10 de setembro será realizado o sorteio do resultado Milionária 016 da Caixa, em transmissão ao vivo pela Youtube. O prêmio é a partir de R$ 10 milhões, sem acumulação, com dez faixas diferentes de premiação.

Números do resultado Milionária 016

Os números do resultado Milionária 016 da Caixa são:

Trevos sorteados:

Mais Milionária como funciona

A +Milionária Federal 2022, nova modalidade lotérica promovida pela Loterias Caixa, oferece um prêmio de, no mínimo, R$ 10 milhões todos os sábados.

Diferentemente de outras modalidades, +Milionária Federal conta com duas matrizes distintas de números: uma que vai de 1 a 50, e outra com trevos de 1 a 6. Em cada aposta é obrigatória a indicação de números tanto na matriz 1 quanto na 2.

Em relação à primeira, vai ser exigida uma indicação de, no mínimo, 6 números, e no máximo 12. Já na segunda matriz, o mínimo será de 2, e o máximo todos os 6 números. A aposta simples, ou mínima, tem o valor unitário de R$ 6, e é aquela composta pela indicação de 6 números e 2 trevos. Enquanto a combinada, ou múltipla, é diferente da simples, mediante as possibilidades de indicação de números permitidas e os limites máximos estabelecidos para cada matriz.

O valor dela é determinado a partir da multiplicação da quantidade de apostas simples compreendida em cada aposta combinada.

As apostas já podem ser feitas em qualquer casa lotérica, pelo site ou aplicativo da Loterias Caixa. Segundo a Caixa, também é possível que o apostador deixe o sistema escolher os números para ele, tática chamada de “surpresinha”, ou ainda fazer a “teimosinha”, que é um método de jogo que permite a repetição dos mesmos números em uma sequência de até 5 concursos consecutivos.

