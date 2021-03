Veja os resultados das loterias Caixa de hoje (24/03/2021)

Os resultados das Loterias Caixa de hoje, quarta-feira (24), podem ser conferidos a partir das 20h. Ao todo, são cinco loterias: Mega-Sena 2355; Federal 5549; Lotofácil 2189; Quina 5523; e Super Sete 71.

Mega-Sena concurso 2355 – resultados das loterias Caixa

A Mega-Sena concurso 2355 de hoje tem o prêmio estimado de R$ 22 milhões para quem acertar os seis números da dezena.

Confira as dezenas a partir das 20h.

Loteria Federal 5549

Confira as extrações da Loteria Federal concurso 5549 , que pode pagar um prêmio de R$ 500 mil hoje. Para levar o prêmio, o apostador precisa ter o bilhete com a mesma combinação de números correspondente ao primeiro sorteio.

Confira os bilhetes premiados a partir das 20h.

Lotofácil concurso 2189 – resultados das loterias Caixa

O sorteio da Lotofácil, concurso 2189, tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar todas as 15 dezenas.

Confira as dezenas a partir das 20h.

Quina concurso 5523

O resultado da Quina, concurso 5523, modalidade das Loterias Caixa, pode fazer mais um milionário com o prêmio de R$ 4 milhões do concurso. O jogador que conseguir cravar os cinco números pode faturar a bolada acumulada.

Confira as dezenas a partir das 20h.

Super Sete concurso 71

O Super Sete, concurso 71, estava com o prêmio estimado em R$ 4 milhões ao apostador que conseguisse marcar as dezenas das sete colunas sorteadas. De acordo com as Loterias Caixa, ninguém acertou o resultado e o prêmio subiu para R$ 4,2 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 1 2 4 6 7 1 6.

1ª coluna – 1

2ª coluna – 2

3ª coluna – 4

4ª coluna – 6

5ª coluna – 7

6ª coluna – 1

7ª coluna – 6

Você também vai gostar de ler: