Confira a seguir os resultados das loterias Caixa 14/11, realizado neste sábado. Você pode ser o próximo sortudo. Ao todo, são sete loterias: concurso 2318 da Mega-Sena ; concurso 1563 da Timemania ; concurso 5514 Loteria Federal; Dupla Sena concurso 2157; Dia de Sorte concurso 382; Lotofácil concurso 2082 e Quina concurso 5415.

Mega-Sena 2318 – resultados das loterias Caixa (14/11)

O concurso 2312 da Mega-Sena de hoje, 14 de novembro, paga um prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar os seis números da dezena. Veja os números sorteados em breve.

Lotofácil concurso 2082

O sorteio da loteria Lotofácil concurso 2082 tem prêmio previsto de R $ 1,5 milhão para o apostador que acertar as dezenas.

Veja os números sorteados a partir das 20h.

Timemania concurso 1563

Já o concurso 1563 da Timemania, do dia 14 de novembro, tem prêmio estimado de R$ 350 mil. A modalidade também premiará um time do coração.

Os números sorteados foram:

Time do coração:

Federal 5514 – resultados das loterias Caixa (14/11)

Confira as extrações da Loteria Federal concurso 5514, que pode pagar um prêmio de R$ 500 mil neste sábado (14).

Números sorteados:

Dupla Sena concurso 2157

A Dupla Sena concurso 2157, do dia 14 de novembro, pode pagar o prêmio de R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar como seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio. Veja o resultado:

1º sorteio:

2º sorteio:

Dia de sorte concurso 382

O concurso 382 do Dia de Sorte pode pagar R$ 700 mil. Veja o resultado:

Números sorteados:

Mês da Sorte:

Quina concurso 5415– resultados das loterias Caixa (14/11)

A Quina concurso 5416 prevê um prêmio de R$ 2,4 milhões ao apostador que acertar como cinco dezenas.

Números sorteados em breve.

