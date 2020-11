Resultado da Super Sete 17: prêmio acumula e sobe para R$ 5,5 milhões

Ninguém acertou o resultado da Super Sete 17 de hoje, 13 de novembro, e o prêmio acumulou para R$ 5,5 milhões no próximo sorteio. Os números premiados no sorteio de hoje foram: 3-8-2-3-5-8-6.

Por outro lado, outras 4 apostas acertaram quatro números e garantiram um prêmio de R$ 28.531,96 cada. As apostas são de Vila Velha (2), no Espírito Santo e Itanhaem (2), São Paulo.

Além disso, outras 211 apostas garantiram R$ 772,70 na faixa 3 do sorteio. E, na faixa 4, 2.883 apostas ganharam R$ 56,55. Por fim, na faixa 5, 26.444 apostas levaram R$ 5.

Como receber o prêmio?

Os apostadores que acertaram as faixas 3, 4 e 5 da Super Sete 17 podem receber o prêmio em qualquer casa lotérica. Segundo a Caixa, os prêmios de até R$ 1.332,78 podem ser recebidos nas lotéricas.

Em contrapartida, os apostadores que garantiram a bolada da faixa 2 só podem receber nas agências da Caixa.

Os sortudos tem 90 dias para retirar o prêmio sorteado. Do contrário, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, sempre confira o seu bilhete a tempo para não perder o seu prêmio.

Resultados anteriores da Super Sete

Concurso Data Resultado 16 11 de novembro 5-7-2-6-9-4-4 15 9 de novembro 3-6-8-1-7-9-9 14 6 de novembro 7-4-0-9-4-7-4 13 4 de novembro 3-9-9-7-4-6-0

Quando será o próximo sorteio?

Os sorteios da Super Sete são às segundas, quartas e sextas-feiras. Sempre às 15h.

Nesse sentido, o próximo sorteio será na segunda-feira, 16 de novembro.

Ademais, o resultado da Super Sete 17, e dos demais sorteios, você pode acompanhar aqui no Jornal DCI.

Confira o sorteio da Super Sete 17: