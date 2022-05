Resultado do Super Sete 242 de quarta-feira, dia 11 de maio

Confira se você acertou as dezenas no resultado do Super Sete 242

Apesar de mais novo do que outros concursos mais tradicionais, o Super Sete já vem criando seu público nas Loterias Caixa. E, nesta quarta-feira, 11 de maio, o certame promove o resultado do Super Sete 242. Assim como os demais concursos, o Super Sete é agendado para ocorrer sempre às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

No entanto, a periodicidade dele é a seguinte: segundas, quartas e sextas-feiras.

Vamos então conferir abaixo o resultado do Super Sete 242? Quem sabe hoje não é a sua vez de ganhar uma bolada em dinheiro de uma vez só? O prêmio está estipulado para ser de R$ 1,3 milhão.

Resultado do Super Sete 242 nesta quarta, dia 11

Chegou a hora de conferir o resultado do Super Sete 242. Anote os números sorteados nesta noite:

Coluna um: 6 (seis)

Coluna dois: 1 (um)

Coluna três: 6 (seis)

Coluna quatro: 9 (nove)

Coluna cinco: 3 (três)

Coluna seis: 4 (quatro)

Coluna sete: 1 (um)

Premiação do concurso Super Sete

Não é nada difícil compreender como se dá a premiação do concurso Super Sete. Os jogadores que auferem três acertos recebem o valor fixo de R$ 5 cada um. A partir da faixa dos que acertam quatro números em diante, o prêmio passa a ser variável.

Assim, é abatida do total a cota de premiação fixa e, com o montante que sobra, é feita a distribuição para quatro, cinco, seis e sete acertos. Da seguinte forma:

– 55% entre quem acerta 7 colunas com prognósticos exatos;

– 15% entre quem acerta 6 colunas entre os 7 sorteados;

– 15% entre quem acerta 5 colunas entre os 7 sorteados;

– 15% entre quem acerta 4 colunas entre os 7 sorteados.

Porém, caso ninguém acerte o resultado do Super Sete 242, o prêmio acumula para a edição seguinte, como ocorreu na última segunda-feira, quando não houve acertador das sete dezenas. Assim, o vencedor após a divulgação do resultado do Super Sete 242 irá receber R$ 1,3 milhão (prêmio estimado).

Probabilidade de acertar no Super Sete

A chance de cravar as sete colunas do resultado do Super Sete é bem remota, mais precisamente de uma em 10 milhões para apostadores do jogo simples. Enquanto isso, as outras faixas têm probabilidades diferentes: uma em 158.730 para seis colunas, 5.879 para cinco colunas, 392 para quatro colunas e 43,5 para três colunas.

