Nenhuma aposta acertou o resultado do Super Sete de ontem (04), concurso 13, o prêmio de R$ 3,6 milhões, estimado para quem cravasse as sete colunas, acumulou. O sorteio foi realizado às 15h (horário de Brasília) e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado do Super Sete de ontem concurso 13

Os números do resultado do Super Sete de ontem, 04 de novembro são: 3 9 9 7 4 6 0.

1ª coluna – 3

2ª coluna – 9

3ª coluna – 9

4ª coluna – 7

5ª coluna – 4

6ª coluna – 6

7ª coluna – 0

O próximo sorteio do Super Sete concurso 14, previsto para sexta-feira (06) tem o prêmio estimado em R$ 4 milhões. A aposta simples de sete números sai por R$ 2,50.

Como receber o prêmio do Super Sete?

O apostador que tiver acertado o resultado do Super Sete de ontem pode retirar prêmios de até R$1.332,78 em casas lotéricas ou nas agências da Caixa. Entretanto, se o valor for maior, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Contudo, se o apostador tiver registrado o jogo por meio do site da Loterias Caixa, será necessário levar o “Código de Resgate” nas lotéricas ou agências da Caixa. Só assim o jogador conseguirá receber o valor do prêmio.

O prazo para retirada do prêmio da aposta que marcar o resultado do Super Sete de ontem é de até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Mas, caso o valor não seja sacado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade de acertar o resultado do Super Sete

A probabilidade de acertar o resultado do Super Sete de ontem, e faturar o prêmio máximo, é de uma em 10 milhões na aposta simples. Contudo, segundo a Caixa, nas faixas de menor acerto a chance de um jogador ganhar prêmios menos são de: 158.7 mil para seis acertos; 5.8 mil para cinco acertos; 392 para quatro acertos; e 43 para três acertos.