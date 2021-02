Resultado do Super Sete de ontem (24/02), concurso 59; confira

De acordo com o detalhamento divulgado pelas Loterias Caixa, nenhuma aposta cravou o resultado do Super Sete de ontem, quarta-feira (24) e o prêmio acumulou para R$ 2,250 milhões. O sorteio do concurso 59 foi realizado às 15h e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado do Super Sete de ontem

O resultado do Super Sete de ontem teve as seguintes dezenas: 2 8 9 2 3 4 9 .

1ª coluna – 2

2ª coluna – 8

3ª coluna – 9

4ª coluna – 2

5ª coluna – 3

6ª coluna – 4

7ª coluna – 9

Apesar de ninguém acertar as sete colunas do Super Sete de ontem, quatro apostas marcaram seis números e faturaram o segundo maior prêmio de, R$ 9,7 mil. Outras apostas também acertaram parcialmente as colunas e ganharam nas menores faixas:

6 acertos – 4 apostas ganhadoras, R$ 9.790,62;

5 acertos – 59 apostas ganhadoras, R$ 948,24;

4 acertos – 890 apostas ganhadoras, R$ 62,86;

3 acertos – 8.619 apostas ganhadoras, R$ 5;

Quais os dias de sorteio do Super Sete?

O Super Sete tem sorteio três por semana, sempre na segunda-feira, quarta-feira, e sexta-feira. As dezenas dos concurso são reveladas a partir das 15h com transmissão ao vivo no canal Caixa do YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

Portanto, para quem não acertou o resultado do Super Sete de ontem, o próximo sorteio será realizado nesta sexta-feira (26). As apostas para o prêmio de R$ 2,250 milhões podem ser feitas até uma hora antes da revelação das dezenas em lotéricas, aplicativo ou site (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br).