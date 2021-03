Resultado do Super Sete de ontem (17/03/21), concurso 68; confira

As Loterias Caixa sorteou o resultado do Super Sete de ontem, quarta-feira (17), mas nenhuma aposta cravou as sete colunas do concurso 68. O prêmio já estava acumulado e quem acertasse poderia faturar o valor estimado em R$ 3,5 milhões.

Mas o segundo maior prêmio da modalidade saiu para seis apostas que ganharam R$ 7,4 mil. Outros 125 jogos acertaram cinco colunas faturando R$ 508,4 e 1,4 mil conseguiram R$ 55,5 marcando quatro colunas.

O prêmio fixo do Super Sete de ontem de R$ 5 foi distribuído para 11 mil apostas que acertaram três colunas.

Qual foi o resultado do Super Sete de ontem?

As dezenas sorteadas no Super Sete, concurso 68, foram: 4 2 6 5 8 4 5.

1ª coluna – 4

2ª coluna – 2

3ª coluna – 6

4ª coluna – 5

5ª coluna – 8

6ª coluna – 4

7ª coluna – 5

Como receber o prêmio?

O apostador que tiver acertado o resultado do Super Sete pode retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 em casas lotéricas ou nas agências da Caixa. Entretanto, se o valor for maior, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Mas, caso o valor não seja sacado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade de acertar o resultado do Super Sete

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar o resultado do Super Sete, e faturar o prêmio máximo, é de uma em 10 milhões na aposta simples. Contudo, segundo a Caixa, nas outras faixas a chance de um jogador ganhar prêmios menores são de uma em: 158.7 mil para seis acertos; 5.8 mil para cinco acertos; 392 para quatro acertos; e 43 para três acertos.

Próximo sorteio do Super Sete

O Super Sete concurso 69, está previsto para sexta-feira (19), tem o prêmio estimado em R$ 3,7 milhões. A aposta simples de sete números sai por R$ 2,50 e pode ser feita em lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).