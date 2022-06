Resultado Super Sete 259 de segunda-feira, 20 de junho

Confira os números do sorteio

Se você costuma apostar no Super Sete, vai poder conferir nesta matéria o sorteio do jogo de hoje, dia 23 de maio. O resultado Super Sete 259 será transmitido ao vivo, às 20h, no YouTube e Facebook da Caixa Econômica Federal. O prêmio está acumulado em R$ 3,4 milhões.

Os certames do Super Sete são sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Confira abaixo se você acertou números suficientes para garantir um dos prêmios de hoje!

Confira o resultado Super Sete 259

Veja agora quais foram as dezenas premiadas no resultado Super Sete 259: 1819503

Coluna um: 1

Coluna dois: 8

Coluna três: 1

Coluna quatro: 9

Coluna cinco: 5

Coluna seis: 0

Coluna sete: 3

Assista abaixo o momento do sorteio no YouTube da Caixa Econômica Federal.

Premiação do Super Sete

O único prêmio fixo do Super Sete é destinado para os jogadores que acertam três números. Todos que garantem uma vitória nessa faixa levam a quantia fixa de R$ 5.

Enquanto isso, o restante do prêmio é distribuído após a dedução do valor pago na faixa dos três acertos. O rateio funciona assim:

– 55% para quem acerta cada número correspondente nas 7 colunas;

– 15% para quem acerta o número sorteado de 6 colunas;

– 15% para quem acerta o número sorteado de 5 colunas;

– 15% para quem acerta o número sorteado de 4 colunas;

Se ninguém levar o prêmio no resultado Super Sete 259, o valor arrecadado será acumulado para a primeira faixa do concurso de quarta-feira, dia 22.

Último sorteio do Super Sete

No certame da última sexta-feira, dia 17 de junho, não houve ganhadores para a primeira faixa do prêmio, que vem sendo acumulando há semanas.

A chance de um apostador garantir os acertos necessários nas sete colunas é de 1 em 10 milhões. Ou seja, não é nada fácil, até mesmo para os jogadores regulares.

Você costuma apostar no Super Sete? Então acompanhe todos os resultados do certame. Se preferir, também pode conferir os esultados das Loterias Caixa no DCI.