Resultado Super Sete concurso 260 de hoje, quarta-feira (22/06/22)

O resultado Super Sete concurso 260 de hoje, quarta-feira, dia 22 de junho, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio está acumulado em R$ 3,5 milhões e sai para o apostador que acertar as sete colunas.

Resultado Super Sete 260

Os números do resultado do Super Sete sorteados hoje foram: 6609442

1ª coluna – 6

2ª coluna – 6

3ª coluna – 0

4ª coluna – 9

5ª coluna – 4

6ª coluna – 4

7ª coluna – 2

Premiação do Super Sete de hoje

Faturam os jogadores que conseguirem cravar a partir de três colunas do resultado do Super Sete concurso 260. Se houver mais de um ganhador da bolada principal, as Loterias Caixa faz a divisão entre as partes.

Do total destinado para premiação, a Loterias Caixa faz a dedução do total dos prêmios fixos o restante nas demais faixas para ser dividida entre os sortudos. Uma única faixa, a menor de três acertos, paga quantia fixa de R$ 5 para os ganhadores.

Como receber o prêmio do Super Sete? Os apostadores que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado do Super Sete 138 podem receber o prêmio em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser resgatadas em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online conseguem também solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. O prazo para todos os sortudos realizarem o resgate é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Super Sete.

