Super Sete 16 acumula e prêmio vai a R$ 5,5 milhões no próximo sorteio

O sorteio da Super Sete 16 ocorreu na tarde desta quarta-feira, 11 de novembro, e os números sorteados foram 5-7-2-6-9-4-4. De acordo com a Loterias Caixa, nenhum apostador ganhou o prêmio principal, que acumulou para R$ 5,5 milhões no próximo sorteio.

As demais faixas de aposta da Super Sete 16 premiaram 27.498 apostas. Confira a seguir as premiações das demais faixas do sorteio:

Faixa 2

11 apostas ganhadoras, R$ 9.573,66

Faixa 3

183 apostas ganhadoras, R$ 822,09

Faixa 4

2.724 apostas ganhadoras, R$ 55,22

Faixa 5

24.580 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como apostar no Super Sete?

O volante do Super Sete é composto por sete colunas – que são lidas da esquerda para direita -, cada uma com números de zero a nove. O apostador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna – dando um total de sete a 21 números.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas, independente da ordem. A apostas simples se te números custa R$ 2,50.

Além disso, para escolher as dezenas, o jogador pode optar pela Supresinha – quando o sistema faz a escolha dos números. A Teimosinha também está disponível para esta modalidade, possibilitando o apostador concorrer com que a mesma combinação de números por: três, seis, nove ou 12 concursos. Assim, as apostas devem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa. Como apostar na Super Sete pela internet? Para jogar online na Super Sete, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia, conforme a Caixa. Primeiramente, acesse o site Loterias Online (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/), da Caixa e seguir o passo a passo: Ao acessar o site, a Caixa vai te perguntar “ Você tem mais de 18 anos? “, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos.

“, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos. Em seguida, clique em “acessar”. no canto superior direito.

Caso você já tenha seu login basta acessar com CPF e senha. Do contrário, clique em “Cadastra-se” e seguia o passo a passo da Caixa.

Logo após entrar no site, você pode escolher algum combo de aposta pronto, que é feito pela Caixa. Ou, se preferir, pode montar o seu próprio jogo.

Para tentar a sorte na Super Sete, basta marcar 1 número por coluna dos 10 números disponíveis (0 a 9). Nessa modalidade, acertando a partir de 3 números já é possível ganhar prêmios. A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Ademais, para reforçar, o valor mínimo da compra pela Loterias Online é de R$ 30 e de no máximo de R$ 500 por dia.

Após escolher o seu jogo, basta clicar no carrinho e efetuar o pagamento. O pagamento só pode ser feito pelo cartão de crédito ou pela conta no Mercado Pago. Probabilidade de acertar o resultado A chance de acertar o resultado Super Sete 16 na aposta simples, de sete números, é de uma em 10 milhões, conforme a Caixa. Contudo, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.