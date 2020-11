O Super Sete concurso 16 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 4,8 milhões e fazer seu segundo milionário. O sorteio está previsto para a tarde desta quarta-feira (11), às 15h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No último sorteio, realizado no dia 09, os números do Super Sete concurso 15 foram: 3 6 8 1 7 9 9.

1° coluna – 3

2° coluna – 6

3° coluna – 8

4° coluna – 1

5° coluna – 7

6° coluna – 9

7° coluna – 9

Como jogar no Super Sete 16?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para jogar no Super Sete concurso 16 é preciso marcar no volante, composto por sete colunas – que são lidas da esquerda para direita -, cada uma com números de zero a nove. O apostador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna – dando um total de sete a 21 números.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas, independente da ordem. A aposta custa R$ 2 e pode ser feita em lotéricas ou no site da Loterias Caixa.

Além disso, para escolher as dezenas, o jogador pode optar pela Supresinha – quando o sistema faz a escolha dos números. A Teimosinha também está disponível para esta modalidade, possibilitando o apostador concorrer com que a mesma combinação de números por: três, seis, nove ou 12 concursos.

Qual é chance de ganhar no Super Sete?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar as sete colunas no primeiro concurso do Super Sete é de uma em 10 milhões na aposta simples.

Acompanhe o Super Sete em tempo real:

mega sena quina loteca federal lotofácil lotogol lotomania timemania dia de sorte dupla sena