O resultado do Super Sete concurso 18 , será anunciado nesta segunda-feira, dia 16, às 15h (horário de Brasília). O prêmio do concurso está estimado em R$ 5,5 milhões e ganha a aposta que acertar as colunas.

Para acompanhar o sorteio, os apostadores podem assistir a transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, que fica localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

N último sorteio da modalidade nenhuma aposta acertou as sete colunas. Veja aqui quais dezenas saíram no Super Sete, concurso 17.

Concorrer ao Super Sete 18

Para concorrer ao Super Sete 18, a aposta precisa ser feita até às 14h em casa lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br). O volante é composto por sete colunas, lidas da esquerda para direita, com números de 0 a 9 cada.

O apostador consegue marcar, pelo menos, um número em cada coluna e no máximo três. A partir de três acertos já pode receber prêmio do Super Sete 18.

A aposta simples, de sete números, sai por R$ 2,50. Contudo, se forem adicionadas dezenas, o valor pode chegar a quase R$ 5,5 mil.

Bolão do Super Sete

Quem quiser aumentar as chances de ganhar, pode testar a chance no Bolão do Super Sete 18. O preço mínimo da aposta é de R$ 10, com cota mínima de R$ 5 cada. O Bolão da Super Sete precisa ter, no mínimo, duas e, no máximo, 100 cotas.

Como receber o prêmio do concurso 18?

Se algum apostador ganhar um prêmio de até R$ 1.903,98, valor bruto, no Super Sete concurso 18, o regaste pode ser feito nas agências da Caixa ou casas lotéricas. A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

O apostador pode retirar o prêmio do Super Sete 18 em até 90 dias depois da data do sorteio. Mas, caso o valor não seja sacado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a probabilidade de ganhar no Super Sete?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar as sete colunas no primeiro concurso do Super Sete é de uma em 10 milhões na aposta simples. Entretanto, nas faixas de premiação menores, a chance de ganhar com três acertos, por exemplo, é de uma em 43,5.