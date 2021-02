Super Sete 57 pode pagar R$ 1,8 milhão nesta sexta-feira (19/02)

O prêmio de R$ 1,8 milhão do Super Sete 57 pode sair nesta sexta-feira, dia 19, para o jogador que acertar o resultado do concurso. O sorteio está previsto para às 15h no Espaço Loterias Caixa e será transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Para concorrer ao prêmio, as apostas podem ser realizadas nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br) até às 14h. No volante, o jogador deve marcar de uma a três dezenas por coluna, saindo a aposta simples por R$ 2,50.

Para aumentar a chance de ganhar o prêmio do Super Sete 57, a modalidade também conta com o bolão – que tem cota mínima de R$ 5. A partir de três acertos, os apostadores já recebem prêmio.

Qual é a probabilidade de ganhar no Super Sete 57?

A chance de um apostador ganhar no Super Sete 57 é de uma em 10 milhões. Contudo, essa probabilidade só vale para apostas simples de um número por coluna.

Na segunda faixa, de seis números, a chance de levar um prêmio é, assim, de uma em 158.730. Já para cinco, quatro e três números acertados vai para, respectivamente, uma em: 5.879, 392 e 43,5.