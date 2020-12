Resultado da Tele Sena de Natal 2020 (29/11/20); veja os números

O resultado da Tele Sena de Natal 2020 de domingo, dia 29 de novembro, sorteou o Cupom de Ouro e os números do quadro de Mais Pontos. A transmissão do sorteio é ao vivo pelo canal SBT.

Resultado da Tele Sena de Natal 2020

Números sorteados: 09 – 16 – 35 – 36 – 43

Números sorteados na Tele Sena de Natal

1º sorteio: 06 – 08 – 21 – 22 – 30

Como receber o prêmio da Tele Sena?

Caso você seja o apostador premiado, é bem simples de resgatar o seu prêmio. É necessário fazer contato direto com a Central de Atendimento da Tele Sena por e-mail ou telefone.

O contato pela internet pode ser feito através dos e-mails: atendimento@lidercap.com.br ou telesena@telesena.com.br. No e-mail, o apostador ganhador do prêmio precisa informar nome, endereço completo e telefone de contato. Além disso, precisa informar também o número do título premiado e uma cópia ou print.

A Central de Atendimento fará contato informando os próximos passos para resgatar o prêmio.

Via telefone, basta ligar para o número gratuito 08007010319 e informar o número da Tele Sena premiada. Feito isso, em seguida, informe também os dados pessoais do ganhador.

Cupom do Milhão da Tele Sena de Natal 2020

Tudo funciona assim: ao adquirir o título da Tele Sena, o apostador pode encontrar 1 cupom BRONZE, ou PRATA ou OURO. Cada um deles dá direito a concorrer a uma premiação diferente, confira as faixas de prêmios a seguir.

Além disso, para concorrer ao prêmio de cada um dos cupons acima, é necessário realizar um cadastro no site oficial (https://www.telesena.com.br/) e responder corretamente a pergunta feita.