Resultado do Sabadão Premiado (09/01/2021); veja quem foi premiado

Neste sábado, dia 09 de janeiro, a partir das 20h os apostadores podem conferir o resultado do Sabadão Premiado da Tele Sena de Ano Novo 2021. O título premiará um apostador de cada região do Brasil com R$ 25 mil.

Resultado do Sabadão Premiado da Tele Sena de Ano Novo 2021

O resultado completo pode ser conferido no hotsite da Tele Sena (www.promocoes.telesena.com.br/sabadao-premiado.html).

O que é o Sabadão Premiado?

Semanalmente, aos sábados, a Tele Sena de Ano Novo 2021 sorteará prêmios de R$ 25 mil para um apostador de cada região do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Ou seja, serão entregues cinco prêmios por sábado.

Cada cartela adquirida equivale a um cupom e para concorrer ao sorteio, os clientes devem cadastrar a Tele Sena no site e responder a seguinte pergunta: “Qual é o título de capitalização mais conhecido do Brasil?”.

Os prêmios desta promoção da serão pagos em certificados de barras de ouro ou cartão pré-pago. Os sorteios do Sabadão Premiado serão realizados nos dias:

1º sorteio – 09/01

2º sorteio – 16/01

3º sorteio – 23/01

4º sorteio – 30/01

5º sorteio – 06/02

6º sorteio – 13/02

Onde comprar a Tele Sena?

A Tele Sena de Ano Novo 2021 pode ser adquirida por R$ 12 em casas lotérica, agências dos Correios ou pelo site (https://www.telesena.com.br/).

Como receber o prêmio da Tele Sena de Ano Novo 2021?

Se o apostador for contemplado com um dos prêmios da Tele Sena de Ano Novo 2021 deverá entrar em contato pelo telefone 0800 7010319. Para conseguir fazer o resgate, além da Tele Sena, deverá ter em mãos: RG, CPF e comprovante de endereço.