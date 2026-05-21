Loterias

Timemania 2394 e Dia de Sorte 1216: resultado nesta quinta

Timemania tem prêmio de R$ 28.000.000,00 e a Dia de Sorte R$ 1.700.000,00

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini

A Caixa sorteia nesta quinta, 21 de maio, o resultado da Timemania 2394 e o Dia de Sorte 1216. As extrações acontecem a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação dos números na ordem do sorteio das loterias.

Confira abaixo as dezenas sorteadas da loteria Timemania 2394: 03-08-15-26-47-52-73 | Atlético Mineiro

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte 1216 hoje: 02-03-09-14-24-28-31 | abril

Números da Timemania e Dia de Sorte hoje

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Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país. A seguir, veja os números de cada modalidade.

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre os resultados das Loterias da Caixa, acesse a página de Loterias do Jornal DCI. Por lá é possível ficar por dentro dos concursos, resultados dos jogos e também de todas as novidades sobre os próximos sorteios.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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