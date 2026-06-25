Timemania 2408 e Dia de Sorte 1230: resultado de quinta

Timemania 2408 e Dia de Sorte 1230: resultado de quinta

A noite deste terça, 23 de junho, reserva novas chances para quem sonha em conquistar uma bolada nas Loterias Caixa. Os concursos 2407 da Timemania e 1229 do Dia de Sorte serão sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação das dezenas em tempo real. Os apostadores concorrem aos prêmios principais ao acertarem os números sorteados em cada modalidade.

A Timemania paga R$ 1.800.000,00 e a Dia de Sorte também tem prêmio de R$ 2.100.000,00.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania: 08-16-32-36-43-73-79 | Atlético-MG

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte: 01-02-08-10-17-18-27 | julho

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país.

Confira as loterias