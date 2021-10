Resultado da Timemania 1705: veja os números desta terça-feira (26/10)

Nesta terça-feira, 26 de outubro, será realizado o sorteio do resultado da Timemania concurso 1705 no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A partir das 20h (horário de Brasília) os apostadores podem conferir se ganharam o prêmio estimado de R$ 400 mil.

Resultado da Timemania 1705

Os números da Timemania concurso 1705 sorteados hoje foram:

O Time do Coração é:

Como funciona a Timemania?

Acertando a partir de três números e / ou o Mês da Sorte do resultado da Timemania concurso 1705 os apostadores conseguem faturar prêmio. Em três faixas são pagas quantias fixas de: R$ 7,50 para o Time do Coração, R$ 3,00 para três números certos e R$ 9,00 para quatro números certos.

A Caixa faz a dedução do total dos prêmio fixos e o restante destina à premiação das demais faixas: 50% para sete acertos, 20% para seis acertos e 20% para cinco acertos. Outros 10% são acumulados para a faixa principal dos concursos de final zero ou cinco.

Os sorteio da Timemania ocorre de terça, quinta e sábado sempre a partir das 20h (horário de Brasília).

Como receber o prêmio da Timemania?

Todos os apostadores que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado da Timemania concurso 1705 de hoje pode receber o prêmio em agências da Caixa. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser resgatadas também em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online tem uma terceira opção que é solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. O prazo para todos os sortudos realizarem o resgate é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio.

Se a quantia não for resgatada, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é chance de acertar o resultado da Timemania?

A probabilidade de acertar o resultado da Timemania concurso 1705 de hoje com uma aposta simples é de uma em mais de 26,4 milhões. Já nas demais faixas a chance de acertar é de uma em: 216,1 mil para seis números, 5,2 mil para cinco números, 276 para quatro números, 29 para três números e 80 para o Time do Coração.

