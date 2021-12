Resultado da Timemania 1729 de hoje, quinta-feira (23/12/21)

O sorteio do resultado da Timemania concurso 1729 ocorre a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 23 de dezembro. O apostador que acertar as dezenas, sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 5,2 milhões.

Resultado da Timemania 1729

Os números da Timemania concurso 1729 sorteados hoje foram:

O Time do Coração é:

Como funciona a premiação da Timemania?

Para conseguir faturar prêmio, os apostadores precisam marcar de três a sete números e/ou o Mês da Sorte do resultado da Timemania 1729. A modalidade paga R$ 7,50 para quem acerta o Time do Coração, R$ 3,00 para os que marcam três números e R$ 9,00 para os jogadores que acertam quatro números.

A Caixa faz a dedução do total dos prêmio fixos e o restante destina à premiação das demais faixas: 50% para sete acertos, 20% para seis acertos e 20% para cinco acertos. Outros 10% são acumulados para a faixa principal dos concursos de final zero ou cinco.

Na Timemania os prêmios também podem acumular. Se não tiver aposta premiada na primeira, segunda ou terceira faixa, os valores passam para o próximo concurso e o total é destinado à primeira faixa – para os acertadores dos sete números.

Probabilidade

A probabilidade de acertar o resultado da Timemania concurso 1729 de hoje com uma aposta simples é de uma em mais de 26,4 milhões. Já nas demais faixas a chance de acertar é de uma em: 216,1 mil para seis números, 5,2 mil para cinco números, 276 para quatro números, 29 para três números e 80 para o Time do Coração.

Acompanhe também os sorteios das loterias de hoje