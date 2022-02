Resultado da Timemania 1752 de hoje, terça-feira (22/02/22)

A Caixa sorteia hoje, terça-feira (22), os números do resultado da Timemania concurso 1752 no Espaço da Sorte, em São Paulo. Se um apostador tiver a sorte de acertar todas as sete dezenas, então poderá ganhar o prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Resultado da Timemania 1752

Os números da Timemania sorteados hoje foram: 04-18-33-48-56-70-79.

O Time do Coração é: Guarani/SP.

Como funciona a premiação da Timemania?

Para conseguir faturar prêmio, os apostadores precisam marcar de três a sete números e/ou o Mês da Sorte do resultado da Timemania 1752. Mas a modalidade tem três prêmio fixos: R$ 7,50 para o Time do Coração, R$ 3,00 para três acertos e R$ 9,00 para quatro acertos.

A Caixa faz a dedução do total dos prêmio fixos e então o restante destina à premiação das demais faixas: 50% para sete acertos, 20% para seis acertos e 20% para cinco acertos. Contudo, outros 10% são acumulados para a faixa principal dos concursos de final zero ou cinco.

Mas se não tiver aposta premiada com o resultado da Timemania 1752 na primeira, segunda ou terceira faixa, os valores passam para o próximo concurso. Nesse caso, o total é destinado à primeira faixa – para os acertadores dos sete números.

Probabilidade

A probabilidade de acertar o resultado da Timemania concurso 1752 de hoje com uma aposta simples é de uma em mais de 26,4 milhões. Contudo, nas demais faixas a chance de acertar é de uma em:

216,1 mil para seis números;

5,2 mil para cinco números;

276 para quatro números;

29 para três números;

80 para o Time do Coração.

Últimos resultados da Timemania

Resultado da Timemania concurso 1751, sábado (21/02). Os números sorteados foram: 02-10-13-52-60-63-79/Time do Coração: River/PI.

Resultado da Timemania concurso 1750, quinta-feira (17/02). Os números sorteados foram: 11-55-69-72-75-78-79./Time do Coração: Cruzeiro/MG.

Resultado da Timemania concurso 1749, terça-feira (15/02). Os números sorteados foram: 01-06-12-29-38-45-59/ Time do Coração: Londrina/PR.

