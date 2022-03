Resultado da Timemania 1761 de quinta-feira (17/03/22)

O prêmio para o apostador que acertar o resultado da Timemania concurso 1761 desta quinta-feira, 17 de março, está acumulado em R$ 5,5 milhões. O sorteio das dezenas ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

Resultado da Timemania 1761 de hoje

Confira os números do resultado da Timemania de hoje:

Premiação

A modalidade tem três prêmio fixos para quem acerta parcialmente o resultado da Timemania 1761: R$ 7,50 para o Time do Coração, R$ 3,00 para três acertos e R$ 9,00 para quatro acertos. A Caixa faz a dedução do total dos prêmio fixos e então o restante destina à premiação das demais faixas: 50% para sete acertos, 20% para seis acertos e 20% para cinco acertos.

Ainda ficam 10% acumulados para a faixa principal dos concursos de final zero ou cinco. Se nenhuma aposta for premiada a, independente da faixa, os valores passam para o próximo concurso na primeira faixa.

Nesse caso, o total é destinado à primeira faixa – para os acertadores dos sete números. A probabilidade de acertar o resultado da Timemania concurso 1761 de hoje com uma aposta simples é de uma em mais de 26,4 milhões.

Contudo, nas demais faixas a chance de acertar é de uma em: 216,1 mil para seis números, 5,2 mil para cinco números, 276 para quatro números, 29 para três números e 80 para o Time do Coração.

Últimos resultados

Resultado da Timemania concurso 1760, terça-feira (15/03). Os números sorteados foram: 08-12-19-30-33-70-71/Time do Coração – Paulista (SP).

Resultado da Timemania concurso 1759, sábado (12/03). Os números sorteados foram: 09-20-25-29-34-42-69/Time do Coração: Botafogo (PB).

Resultado da Timemania concurso 1758, quinta-feira (10/03). Os números sorteados foram: 07-09-15-44-55-59-68/Time do Coração – Criciúma (SC).

Resultado da Timemania concurso 1757, terça-feira (08/03). Os números sorteados foram: 04-06-27-48-61-64-77/Time do Coração: Goiás/GO.

