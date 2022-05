Resultado da Timemania 1781: números de hoje, terça-feira (10/05)

O primeiro concurso da Timemania desta semana ocorre na noite desta terça-feira, 10 de maio, no Espaço da Sorte, em São Paulo. E o sorteio promete uma bela premiação para quem conseguir cravar as sete dezenas corretas. Isso porque no certame do último sábado, ninguém acertou os números premiados.

Com isso, o valor acumulou e chega na faixa de R$ 16,5 milhões na noite de hoje. Uma boa quantia, não é mesmo? Na continuação desta matéria, você confere quais os numerais da sorte desta terça, computados a paritr das 20h pela Caixa Econômica Federal.

No sábado passado, dia 7, o time do coração foi o Santos. Ele estava no bilhete de mais de 67 mil fãs de futebol que concorreram ao prêmio. Todos os acertadores levaram R$ 7,50 pela aposta no clube paulista.

Resultado da Timemania 1781

A sequência de sete números registrados no resultado da Timemania 1781 foi esta: divulgada em breve.

O time do coração sorteado nesta terça foi: divulgado em breve.

Como receber o prêmio da Timemania

Caso você seja um dos contemplados com a premiação da Timemania, é importante ficar ligado em como fazer o resgate do prêmio. Para valores de menor volume, o jogador só precisa se dirigir a uma casa lotérica credenciada ou até mesmo ir a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF).

Porém, se a soma do seu prêmio ultrapassar a marca dos R$ 1.903,98, o recebimento deve ser feito única e exclusivamente por meio das agências da Caixa. Ao chegar no local, será exigida a apresentação de um comprovante de identidade original, como o RG, por exemplo, com a numeração do CPF e, obviamente, o recibo da sua aposta original. Fique ciente de para pagamentos iguais ou superiores a R$ 10 mil, o depósito leva um prazo mínimo de dois úteis, a contar da data de ida até uma agência da Caixa.

