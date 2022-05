Resultado da Timemania 1782: concurso de quinta-feira (12/05)

Se o seu time do coração não estiver indo bem em campo, não se preocupe. Ao menos ele pode lhe dar sorte no resultado da Timemania 1782, disputada nesta quinta-feira no Espaço da Sorte das Loterias Caixa, em São Paulo.

O sorteio gera uma expectativa em especial no dia de hoje. Isso se justifica porque desde o dia 20 de janeiro, ninguém consegue cravar as sete dezenas, segundo informa o histórico do concurso no site da Caixa Econômica Federal.

Por este motivo, a premiação segue acumulando desde então, de tal forma que chega estimada a R$ 17.500.000 nesta quinta, 12 de maio.

Seja você apaixonado por futebol ou não, agora é a hora de torcer para que o resultado da Timemania 1782 tenha as sete dezenas que você escolheu.

Confira aqui o resultado da Timemania 1782

Esta é a hora de torcer pelo seu jogo anotado no bilhete. Veja agora o resultado da Timemania 1782: em breve.

A transmissão de cada sorteio pode ser conferida na página da Caixa no Youtube. É por lá que o banco realiza a exibição em tempo real de todos os concursos ocorridos no dia em questão. Para assistir, acesse aqui abaixo: em breve.

Times do coração da Timemania

Ao fazer sua aposta no resultado da Timemania 1782, você deve escolher dez números e torcer para acertar as sete dezenas premiadas.

Acertadores de três a sete números, ganham prêmios em dinheiro. Mas, além dos números, o jogador deve sinalizar um time do coração ao marcar a cartela.

Com oitenta clubes brasileiros participantes do sorteio da Timemania, você tem uma vasta lista para escolher no referente à equipe favorita e, de quebra, ainda pode ajudar na política de recuperação das dívidas do clubes com a União.

Veja abaixo a lista com todos os times do coração da Timemania:

Série A – times do coração da Timemania

América-MG; Atlético-GO; Atlético-MG; Avaí-(SC; Botafogo-RJ; Ceará-CE; Clube Atlético Bragantino-SP; Athletico-PR; Flamengo-RJ; Coritiba-PR; Cuiabá-MT; Juventude-RS; Fluminense-RJ; Fortaleza-CE; Goiás-GO; Santos-SP; São Paulo-SP; Palmeiras-SP; Corinthians-SP e Internacional-RS.

Série B – times do coração da Timemania

Ponte Preta-SP; Chapecoense-SC; Brusque-SC; Vasco da Gama-RJ; Náutico-PE; CRB-AL; Criciúma-SC; Cruzeiro-MG; CSA-AL; Bahia-BA; Grêmio Esportivo Novorizontino-SP; Grêmio-RS; Guarani-SP; Ituano-SP; Londrina-PR; Operário Ferroviário-PR; Sampaio Corrêa-MA; Sport Recife-PE; Tombense-MG e Vila Nova-GO.

Série C – times do coração da Timemania

ABC-RN; Altos-PI; Aparecidense-GO; Confiança-SE; Botafogo-PB; Botafogo-SP; Campinense-PB; Remo-PA; São José-RS; Vitória-BA; Ferroviário-CE; Figueirense-SC; Floresta Esporte Clube-CE; Atlético Cearense-CE; Brasil de Pelotas-RS; Manaus-AM; Mirassol-SP; Paysandu-PA; Volta Redonda-RJ e Ypiranga-RS.

Mais 20 times de fora das Séries A, B e C são incluídos no sorteio pelo ranking da CBF:

América-RN; Ferroviária-SP; Atlético Acreano-AC; Boa Esporte Clube-MG; Boavista-RJ; Brasiliense-DF; Cianorte-PR; São Bento-SP; Jacuipense-BA; Joinville-SC; Luverdense-MT; Moto Club-MA; Oeste-SP; Paraná Clube-PR; Santa Cruz-PE; São Raimundo-RR; Juazeirense-BA; Caxias do Sul-RS; Imperatriz-MA e Treze-PB.

Para mais informações sobre últimos sorteios da Timemania, acesse a página do sorteio no DCI.