Resultado da Timemania 1784: concurso de hoje, terça, dia 17 de maio

As bolas foram lançadas e estão em jogo no concurso de número 1784 da Timemania, realizado na noite desta terça-feira, 17 de maio. Aqui você confere o resultado da Timemania 1784, com todas as dezenas e o time do coração que foram sorteados.

Os sorteios da Caixa Econômica Federal ocorrem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os concursos da Timemania são realizados três vezes por semana, nos dias de terça, quinta e sábado.

Veja o resultado da Timemania 1784

Se em campo você torce para que seu time coloque ao menos uma bola no gol, aqui será preciso sete delas serem corretas para ganhar o prêmio máximo. Pegue então o bilhete e confira o resultado da Timemania 1784.: em breve.

Time do Coração: em breve.

Se quiser conferir como foi feito o sorteio da Timemania e dos demais concursos desta terça, você pode acessar as redes sociais da Caixa. Por lá, no Facebook e no Youtube, ocorre de segunda a sábado a transmissão ao vivo de cada edição. Assista clicando na tela abaixo: em breve.

Premiação do resultado da Timemania 1784

Sem ter um acertador de todas as sete dezenas desde 20 de janeiro, há quase quatro meses, o resultado da Timemania 1784 pode coroar algum sortudo com uma premiação bem alta para os padrões do concurso.

Com os sucessivos acúmulos, o valor do prêmio estimado para esta terça é de R$ 19,3 milhões. Mas, na Timemania, apostadores que cravam a partir de três dezenas já ganham alguma quantia em dinheiro.

Valores fixos de R$ 7,50 são entregues para as apostas com o Time do Coração sorteado; R$ 3,00 para quem acerta somente três números; e R$ 9,00 para os jogadores com quatro acertos.

De cinco a sete numerais marcados corretamente, o valor recebido passa a ser variável, seguindo a proporção abaixo após a dedução dos prêmios fixos:

– 50% para quem acerta sete números;

– 20% entre os que acertam seis números;

– 20% entre os que cravam cinco números;

– 10% restantes são destinados aos acertadores dos sete números nos sorteios com terminação 0 ou 5.

Vale lembrar que esta divisão é feita com base nos 46% da arrecadação, percentual direcionado para todas as faixas de premiação.

