Resultado da Timemania concurso 1605 (25/2); confira as dezenas

Os apostadores que estão torcendo para acertar o resultado da Timemania concurso 1605 já podem acompanhar quais números saíram nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. As dezenas premiadas no sorteio foram: 76 58 26 27 34 39 64. O time do coração foi: Treze (PB)

O concurso de hoje pode pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar a faixa principal do jogo. A extração ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Timemania concurso 1605

Acompanhe aqui se você é um novo milionário com os resultados das loterias.

Todos os resultados da Timemania

Resultado do concurso 1604: 74 59 39 75 70 57 56

Time do coração: Villa Nova (MG)

Resultado do concurso 1603: 51 17 45 39 22 37 70

Time do coração: Bangu (RJ)

Resultado do concurso 1602: 78 51 15 18 27 49 45

Time do coração: Atlético (GO).

- PUBLICIDADE -

Resultado do concurso 1601: 05 14 21 45 54 68 77

Time do coração: Ji-Paraná (RO).

Resultado do concurso 1600: 11 74 21 44 72 34 32.

Time do coração: Treze (PB).

Resultado do concurso 1599: 73 34 16 61 23 51 63.

Time do coração: Inter de Limeira (SP).

Resultado do concurso 1598: 61 53 64 65 02 29 46.

Time do coração: Remo (PA).

Resultado do concurso 1597: 79 19 61 65 46 13 75

Time do coração: Remo (PA).

Resultado do concurso 1596: 32 53 10 68 77 63 35.

Time do coração: Paulista (SP).

Resultado do concurso 1595: 05 14 26 42 50 72 80.

Time do coração: Ypiranga (AP).

Resultado do concurso 1594: 58 41 45 33 25 29 77.

Time do coração: Bangu (RJ).

- PUBLICIDADE -

Resultado do concurso 1593: 31 21 68 59 26 16 38.

Time do coração: Olaria (RJ).

Resultado do concurso 1592: 21 61 32 49 60 05 55.

Time do coração: Figueirense (SC).

Resultado do concurso 1591: 11 09 08 24 01 21 12.

Time do coração: Grêmio (RS).

Resultado do concurso 1590 : 56 21 19 65 28 02 27.

Time do coração: Desportiva (ES).

Confira mais resultados da Timemania por aqui.

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Premiação na Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além do palpite valer uma bolada, é possível ainda ajudar o seu time do coração.

- PUBLICIDADE -

O prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem, é deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos, sendo R$ 7,50 para as apostas com o Time do Coração sorteado; R$ 3,00 para as apostas com 3 números sorteados; e R$ 9,00 para as apostas com 4 números sorteados.

Somente após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios com os seguintes percentuais:

50% para os acertadores dos sete números;

20% entre os acertadores dos seis números;

20% para os acertadores de cinco números;

10% restantes são acumulados e distribuídos aos acertadores dos 7 números nos concursos de final 0 ou 5.

Cada aposta feita na Timemania contribui com o desenvolvimento do esporte em todo o Brasil. O jogo, além de arrecadar recursos para aplicação em programas sociais, também efetua uma política de recuperação das dividas dos clubes de futebol com a União por meio do Governo Federal.