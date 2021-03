Resultado da Timemania de ontem (04/03/21), concurso 1608; confira

Não foi desta vez que um apostador acertou o resultado da Timemania de ontem, quinta-feira (04), concurso 1608, e o prêmio acumulou para R$ 3,2 milhões. Os números sorteados no concurso foram: 13 32 33 36 37 68 79/ Time do Coração – Marília (SP).

Entretanto, de acordo com as Loterias Caixa, algumas apostas acertaram parcialmente o resultado da Timemania e vão receber: R$ 70,2 mil para seis acertos; R$ 1,5 mil para cinco acertos; R$ 9 para quatro acertos; R$ 3 para três acertos; e R$ 7,50 para o Time do Coração.

O próximo sorteio da Timemania concurso 1609, previsto para sábado (06) , pode fazer mais um milionário no país com o prêmio R$ 3,2 milhões. A aposta simples de cinco números sai por R$ 3.

Como receber o prêmio da Timemania?

O prêmio da aposta que faturou com o resultado da Timemania de ontem pode ser retirado até 90 dias corridos a partir da da data do sorteio. Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Caso o acertador não busque o valor, o dinheiro será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a probabilidade de acertar o resultado da Timemania?

A chance de acertar o resultado da Timemania de ontem com um jogo simples, de cinco números, era de uma em 26,4 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.