Resultado da Timemania de ontem [08/04/21], concurso 1623; confira

Nenhum jogador conseguiu acertar as sete dezenas do resultado da Timemania de ontem (08), concurso 1623, e o prêmio acumulou. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado da Timemania de ontem

O time e as dezenas sorteadas no resultado da Timemania de ontem foram: 03-22-27-42-53-55-61/ Time do Coração – Fluminense (RJ).

Próximo sorteio da Timemania

A Timemania concurso 1523 pode entregar o prêmio de R$ 600 mil no sorteio previsto para sábado, dia 10. As apostas podem ser feitas em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Probabilidade de ganhar

A chance de ganhar na Timemania de ontem com um jogo simples, de cinco números, é de uma em 26,4 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar o resultado do Timemania de ontem só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.