Nenhuma aposta acertou o resultado do Timemania, concurso 1547, e o prêmio acumulou

Resultado do Timemania de ontem (8), concurso 1547; confira os números sorteados

Nenhum aposta acertou o resultado do Timemania de ontem (08), concurso 1547, e o prêmio estimado em R$ 5 milhões acumulou. Os números sorteados, no concurso foram: 03-10-12-18-21-26-41/ Time do Coração – Bangu (RJ).

O próximo sorteio do Timemania concurso 1548, previsto para o próximo sábado (10) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 5,3 milhão. A aposta simples de cinco números sai por R$ 3.

Probabilidade

A chance de ganhar no Timemania com um jogo simples, de cinco números, é de uma em 26,4 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -