Timemania 1789: resultado de hoje, sábado (28/05/22)

Confira os números do sorteio da loteria

As dezenas do resultado da Timemania concurso 1789 de hoje, sábado (28), serão divulgadas a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio está acumulado em R$ 24 milhões.

Resultado da Timemania concurso 1789 de hoje

Os números da Timemania concurso 1789 sorteados neste sábado foram: 17-27-33-36-57-64-74

Time do coração: Botafogo/SP

Com quantos números ganha na Timemania?

Acertando a partir de três números e/ ou o Mês da Sorte do resultado da Timemania concurso 1789 os apostadores conseguem faturar prêmio. Em três faixas são pagas quantias fixas de:

R$ 7,50 para o Time do Coração;

R$ 3,00 para três números certos;

R$ 9,00 para quatro números certos;

E o restante destinado para premiação sendo 50% para sete acertos, 20% para seis acertos e 20% para cinco acertos.

Todos os apostadores que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado da Timemania concurso 1789 de hoje pode receber o prêmio em agências da Caixa. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser resgatadas em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online conseguem também solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. O prazo para todos os sortudos realizarem o resgate é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio.

A probabilidade de acertar o resultado da Timemania concurso 1789 deste sábado com uma aposta simples é de uma em mais de 26,4 milhões.