Veja todos os resultados das loterias Caixa de hoje (16/3/2021)

Confira a seguir os resultados das Loterias Caixa de hoje (16/03/2021), realizado nesta terça-feira. Ao todo, são seis loterias: Lotofácil 2180; Quina 5514; Dupla Sena 2206; Timemania 1612, Lotomania2161, e Dia de Sorte 430.

Quina 5516 – resultados das loterias Caixa

Começando pelo resultado da Quina 5516, que é um dos mais aguardados desta terça-feira, os apostadores que acertarem as dezenas do jogo têm a chance de faturar uma bolada milionária. O prêmio está estimado em R$ 14,5 milhões na faixa principal.

Os números sorteados no resultado da Quina 5516 foram: 02 63 77 29 72

Lotofácil 2182

A Lotofácil 2182 pode entregar um prêmio avaliado em R$ 1,5 milhão nesta terça-feira.

As dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil concurso 2182: 25 – 10 – 13 – 20 – 12 – 16 – 09 – 14 – 22 – 19 – 03 – 17 – 23 – 08 – 02

Lotomania 2161

O Lotomania 2161 também está com o prêmio acumulado. O jogo pode pagar R$ 3,8 milhões na faixa principal. Leva a bolada quem acertar todas as 20 dezenas sorteadas no jogo.

As dezenas do resultado da Lotomania 2161 foram : 51- 47 – 31 – 20 – 84 – 21 – 44 – 43 – 54 – 68 – 42 – 77 – 64 – 76 – 53 – 40 – 46 – 86 – 62 – 63

Dupla Sena 2208

O resultado da Dupla Sena 2208 pode entregar a bolada de R$ 1,9 milhões para quem acertar a faixa principal do jogo. Confira as dezenas de cada sorteio a seguir.

Primeiro sorteio – 02 27 16 03 47 14

Segundo sorteio – 04 14 42 32 01 37

Timemania 1613 – resultados das Loterias Caixa

A loteria dos apaixonados por futebol tem um prêmio de R$ 150 mil na faixa principal. Os números da Timemania 1613 aparecerão aqui em tempo real durante o sorteio.

Os números sorteados foram:07 11 12 61 53 09 45

Time do coração: Coritiba (PR)

Dia de Sorte 431 – resultados das Loterias Caixa

O Dia de Sorte 431 pode entregar um prêmio de R$ 200 mil na faixa principal de hoje. Ganha a bolada quem acertar as dezenas premiadas.

Números sorteados: 20 31 14 26 27 23 24. Mês da sorte: novembro.

Como receber os prêmios dos resultados das Loterias Caixa?

Há duas opções para receber o prêmio caso você seja um dos apostadores que levou prêmio em alguma das modalidades de hoje. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

