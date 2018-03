O lucro líquido do Banco Sofisa aumentou 18,9%, para R$ 90,16 milhões, no ano passado comparado a 2016, informou ontem (28) a instituição. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio foi de 12,46%, 1,56 ponto percentual (p.p), na mesma base de comparação.

De acordo com o banco, a carteira de crédito teve crescimento de 13,9% em 2017, para R$ 2,739 bilhões, contra o ano anterior. Além disso, houve melhora de 0,3 p.p. no índice de créditos vencidos acima de 90 dias, ao atingir u 0,2% da carteira de crédito total em dezembro, e redução de 0,5 p.p. na relação PDD/Carteira Total (1,8%).

Em dezembro 2017 cerca de 97,1% da carteira de crédito da instituição estava classificada com ratings entre A a C.

O Índice de Basileia atingiu 18,41% em dezembro com base de capital totalmente composta de Capital Principal Nível 1 (“Core Tier 1”). E margem financeira alcançou 7,6% em 2017, alta de 0,4 p.p. ante 2016.

“Estamos muito satisfeitos com a evolução dos nossos negócios. Todos os indicadores do banco apresentaram melhoras significativas neste exercício. Crescemos o volume emprestado e nossa carteira de créditos mostrou indicadores de qualidade bem superiores aos nossos pares. Implantamos novas funcionalidades em nossa operação digital, o Sofisa Direto, e temos observado um crescimento expressivo da base de clientes”, afirma Alexandre Burmaian, presidente do Banco Sofisa, em nota.