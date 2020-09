Serasa Limpa Nome: dívidas podem ser quitadas pela metade do valor

O Serasa Limpa Nome lança uma nova ação que permite quitar dívidas com até 50% em duas empresas parceiras. O Feirão, que teve início em julho de 2020 e prorrogada até setembro, já negociou 2,9 milhões de dívidas.

A saber, a primeira ação do Serasa Limpa Nome foi a negociação de débitos entre R$ 200 e R$ 1.000, com até 90% de desconto. Além disso, a nova modalidade de quitação de dívidas pode beneficiar 20 milhões de consumidores.

Nova ação Serasa Limpa Nome

O Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 50% para dívidas na Ativos S.A. e na Recovery. Sendo assim, as duas empresas parceiras possibilita a renegociação especialmente com lojas, bancos e empresas de telefonia e internet.

Contudo, não há informações sobre o valor limite da dívida para tal modalidade de negociação. Segundo o Serasa, a condição de quitação de débitos pela metade é exclusiva para as duas empresas.

No entanto, dívidas com outras companhias podem ser negociadas pela plataforma do Serasa Experian, com outras modalidades de descontos, dentre elas, o pagamento de dívidas por R$ 100.

Por fim, a nova ação do Serasa Limpa Nome tem negociação totalmente virtual, por conta da pandemia de Covid-19. As agências do Serasa permanecem fechadas. No entanto, os consumidores inadimplentes podem ir às agências dos Correios para saber mais informações e até mesmo iniciar o processo de renegociação.

Como consultar CPF? – Serasa

Para consultar sua situação no Serasa, basta acessar o site www.serasa.com.br. A consulta é gratuita e fácil de acessar.

Acesse a plataforma virtual do Serasa;

Clique em “Consultar CPF grátis”;

Informe o seu CPF;

Clique em “Confirmar”.

Depois disso, você será redirecionado para efetuar login na plataforma. Dessa forma, se você já tiver o cadastro virtual, basta inserir dados como e-mail e senha cadastrados.

Caso contrário, informe nome completo, data de nascimento, e-mail e senha, além do CPF. Também, você pode acessar por conta Google.

Sendo assim, seguindo estes passos, é possível renegociar suas dívidas através do Serasa Limpa Nome.