Serasa Limpa Nome é prorrogado; saiba como renegociar suas dívidas por R$ 100

Dívidas entre R$200 e R$1.000 podem ser quitadas com descontos de 50% a 90%, até 8 de setembro. Ao todo, 21 empresas fazem parte do Feirão Serasa Limpa Nome.

O Feirão Serasa Limpa Nome tem uma nova data de encerramento. Assim, as negociações de dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000, com descontos de até 90%, vão até o dia 8 de setembro. A princípio, a campanha de renegociação terminaria hoje, 31 de agosto.

Ainda assim, os acordos para limpar o nome por R$ 100 ocorrem pelo site ou aplicativo do Serasa, mas também por WhatsApp, (11) 98870-7025, com selo de autenticação .

Limpar Nome por R$ 100

Na campanha Serasa Limpa Nome, as dívidas entre R$ 200 e R$ 1000 podem ser negociadas e quitadas por R$ 100 apenas. Logo, os descontos variam de 50 a 90% do débito, exclusivamente, para 21 empresas parceiras do Feirão.

Contudo, o pagamento das negociações com descontos ocorrem via boleto bancário, emitido após o término do acordo.

Vale ressaltar que dívidas caducadas, protestos, cheques sem fundos e falências não fazem parte da campanha de renegociação.

Passo a passo da renegociação no Serasa Limpa Nome

A renegociação de dívidas pelo Serasa Limpa Nome é totalmente virtual. Isso porque nenhuma agência Serasa está aberta, devido a pandemia da Covid-19.

O consumidor com CPF negativado e possuidor de dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000, em 21 empresas participantes dessa condição de negociação por R$ 100, deverão acessar o site www.serasalimpanome.com.br.

Confira, abaixo, passo a passo:

Passo 1

Consulte o seu CPF gratuitamente na página inicial do Serasa Limpa Nome, www.serasalimpanome.com.br . Para isso, digite o número de CPF e clique em “Consultar”.

Passo 2

Em seguida, você necessitará ter um cadastro no site do Serasa. Caso contrário, você precisará fazê-lo.

Para realizar o cadastro, basta completar com nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Além disso, você precisa concordar com os termos do Serasa. Porém, para realizar o cadastro, o consumidor poderá usar a conta Google.

Passo 3

Posteriormente, aparecerá em sua tela, as pendências e opções para a negociação. A depender da empresa, haverá alguns passos para seguir e condições de negociação. Logo, basta continuar e aceitar os termos necessários.

Vale ressaltar que somente as 21 empresas estão negociando as dívidas com descontos. As demais parceiras do Serasa Experian possuem outras condições para quitação. Portanto, fique atento(a).

Passo 4

Após o processo de negociação, o portal emitirá um boleto. Você deve realizar o pagamento em casas lotéricas, bancos, Internet Banking.

Contudo, cada dívida possui negociação distinta e não acumulativas. Ou seja, se você possui duas ou mais dívidas em empresas diferentes, os acordos seguem separadamente conforme a credora. Ainda mesmo que os débitos somados resultem em R$1.000.

Assim, com o pagamento efetuado, a empresa dará baixa na dívida e seu nome ficará limpo novamente, em até cinco dias úteis após o pagamento. Por fim, você recebe por e-mail um recibo do valor que foi quitado.

Quais são as empresas parceiras do Serasa Limpa Nome?

O Serasa Limpa Nome possui mais de 60 parceiros. Porém, a campanha de negociação por R$ 100 incluem apenas 21 empresas.

Dentre as empresas que concedem descontos estão as principais varejistas, universidades, telefonia móvel, instituições financeiras e prestadoras de saúde. Dessa forma, são elas: Tricard, Recovery, Ativos S.A., Itapeva, Credsystem, Avon, Pernambucanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Anhanguera, Unopar, Pitagoras, Unime, Iuni, Uniderp, Unirondon, Unique, Hoepers, Algar, Calcard e Vivo.

Sendo assim, todos os débitos entre R$ 200 e R$ 1.000 das empresas descritas acima, poderão ser quitadas por apenas R$ 100, com pagamento único.

Prorrogação do Feirão Serasa Limpa Nome

A prorrogação, para o dia 8 de setembro, foi divulgada nesta segunda, 31 de agosto. Portanto, o Serasa estima que mais de 21,5 milhões de dívidas estão sujeitas a quitação.

O diretor da Serasa Limpa Nome, Lucas Lopes afirmou que a extensão da campanha visa ajudar consumidores em um momento delicado da economia brasileira. Segundo ele, “há pessoas com perda parcial ou total de renda, trazendo mais empresas parceiras para a iniciativa de facilitar o pagamento de dívidas”, disse em entrevista à Agência Brasil.

Além disso, Lucas Lopes declarou que “essa facilidade que estamos oferecendo em parceria com as empresas participantes é uma das alternativas da população sair da dificuldade”, ao explicar os motivos de prorrogação da campanha 2020.

Por fim, desde o início da segunda fase do Feirão, em julho, mais de 2,5 milhões de débitos entre R$ 200 e R$ 1.000 foram quitados por R$ 100.

Cuidado com as fraudes

Todas as agências do Serasa permanecem fechadas, por causa da pandemia. Dessa forma, as negociações são realizadas via digital. Ou seja, pelo site, aplicativo ou WhatsApp oficial. Somente por esses meios é possível acompanhar sua negociação e quitação.

