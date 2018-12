O SoftBank registrou uma nova marca no Japão na sexta-feira passada, estabelecendo um preço único indicativo de 1.500 ienes para sua oferta pública inicial de ações na área de telecomunicações, em vez de estabelecer uma faixa de preço, como é o comum em operações do tipo. Com isso, o IPO pode movimentar 2,4 trilhões de ienes (US$ 21,16 bilhões , a maior abertura de capital da história do país. O preço foi inalterado a partir da estimativa que a SoftBank, a subsidiária doméstica de telecomunicações do grupo japonês, anunciou ao lançar a oferta pública inicial (IPO) no início do mês. O preço “parece consistente com o que temos ouvido sobre uma demanda comercial relativamente forte”, disse o analista Chris Lane, da Sanford C. Bernstein. "Não estamos surpresos com essa demanda, já que o investidor comercial está realmente analisando os rendimentos." O SoftBank deve ter rendimento anual de dividendos – ou dividendos como porcentagem do preço da ação - de 5%. Isso se compara com 4,18% da líder do mercado de celulares NTT DoCoMo. / Reuters