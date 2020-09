Melhores bairros de SP: 5 lugares para morar na Capital paulista

Conhecer os melhores bairros de SP para morar na cidade de São Paulo pode ser um grande desafio. Além de achar um imóvel em boas condições, o interessado deve se atentar à localização, ao transporte e fatores como o estilo do bairro.

Considerando esses fatores e o valor médio do metro quadrado de cada região, o DCI compilou uma lista com 5 melhores bairros de SP, então confira as principais informações e as médias do valor por metro quadrado, de acordo com o site Proprietário Direto.

Itaim Bibi (Zona Oeste) – Melhores bairros de SP

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Itaim Bibi é um dos ótimos bairros para se morar na cidade de SP. Além da localização próxima de metrô, este lugar possui importantes avenidas como a Brigadeiro Faria Lima e Presidente Juscelino Kubitschek (duas vias que ligam o bairro a outras regiões de São Paulo). O Itaim Bibi é ideal para aqueles que gostam de um cotidiano agitado, pois além de abrigar a rotina empresarial também possui diversas opções de bares e restaurantes. A média do metro quadrado no local vale R$ 11.865 por m².

Perfil do bairro: região agitada, com grande concentração de prédios e próximo de avenidas importantes. Ideal para quem quer estar perto de um local com opções de lazer e trabalho.

Mooca (Zona Oeste)

Em diversos anos, o bairro da Mooca foi eleito como um dos mais seguros de São Paulo. Fora o importante fator, o bairro marcado pela cultura italiana possui acesso a estações das linhas vermelha e turquesa. A Mooca tem seu metro quadrado avaliado em uma média de R$ 6.830 por m². Um de seus principais pontos turísticos é o Museu da Imigração. O local abriga diversos dados e documentos históricos sobre a chegada de imigrantes que escolheram São Paulo como novo lar.

Perfil do bairro: local com um baixo índice de violência, tranquilo e marcado pela cultura paulistana da era da imigração italiana.

Pinheiros (Zona Oeste)

Certamente, Pinheiros é um dos bairros mais “hypados” para morar em São Paulo. Ele conta com fácil acesso à estações das linhas amarela e verde – também é bom para quem gosta de se locomover com a bicicleta. Vale ressaltar que o morador de Pinheiro tem que gostar de muito agito, porque a região tem muitos barzinhos e fica carregada de bloquinhos durante a época do Carnaval. A média do metro quadrado é a mais cara dessa lista – o valor estipulado é R$ 12.486 por m² -, mas a qualidade de vida é garantida.

Perfil do bairro: Pinheiros é um local ideal para pessoas que querem estar em uma região com agito, mas sem a cara cinzenta característica das grandes cidades.

Bela Vista (Região central)

Com a icônica Avenida Paulista em seu limite, o bairro da Bela Vista é um dos mais bem localizados na cidade. A infraestrutura de transporte deste local permite que seu morador tenha fácil acesso a praticamente qualquer zona de São Paulo – a região é perto de 20 estações de metrô. Fora isso, a Bela Vista é próxima de diferentes baladas, bares e restaurantes (em grande parte de origem italiana). Valendo em média R$ 8.507 por m², o metro quadrado deste bairro em São Paulo é o mais barato desta lista .

Perfil do bairro: local próximo da Avenida Paulista, um dos principais marcos do estilo de vida paulistano e um polo de trabalho. A Bela Vista é ideal para quem quer se locomover de transporte público, pois possui diversas linhas de ônibus e mais de 20 estações de metrô.

Moema (Zona Sul) – Melhores bairros de SP

Esse bairro da Zona Sul da cidade é tranquilo e muito bem arborizado. Recentemente, foi ligado ao metrô de São Paulo com as estações Moema e Eucaliptos (linha lilás). A região de Moema fica muito próxima do Parque Ibirapuera e seu terreno plano facilita a movimentação à pé. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) já foi um dos maiores da cidade – surpreendentemente, ultrapassava o da Noruega.

O bairro é considerado nobre e seu metro quadrado está avaliado em uma média de R$ 11.595 por m². Inegavelmente, é um dos melhores bairros para morar na cidade de São Paulo.