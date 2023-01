Os 10 bairros de São Paulo com aluguel mais caro em 2022

Bairros de São Paulo tiveram alta no preço do aluguel em 2022. Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil

A instabilidade econômica do país, a inflação, assim como motivos políticos fizeram com que o ano de 2022 encerrasse com a maior alta dos preços de aluguel dos últimos anos, inclusive nos bairros de São Paulo, segundo levantamento feito pela plataforma QuintoAndar, imobiliária digital.

De acordo com a análise, os valores médios da capital paulista tiveram um aumento de 15,5% no ano passado. Em 2021, essa oscilação tinha sido bem menor, de 3,16%.

Para se ter uma ideia desse aumento, em vários bairros de São Paulo o preço do m² (metro quadrado) ultrapassa os R$ 60, fazendo com que o aluguel de um apartamento de apenas 1 quarto chegue a ultrapassar R$ 2 mil. Atualmente, São Paulo é a cidade com o valor médio do m² mais caro: R$ 42,22.

Tipo de imóveis em alta

A procura por imóveis de um quarto teve um crescimento surpreendente em 2022. O levantamento mostra que, devido ao aumento da procura, os imóveis de um dormitório tiveram alta nos preços de 17,7% em SP. O índice é bem diferente do registrado no início do ano passado, quando este tipo de moradia estava desvalorizada. Impulsionada pela pandemia, a busca procura lugares com mais espaço cresceu consideravelmente em 2021.

“Percebemos que o mercado de aluguel em 2022 acompanhou o momento da economia brasileira, com crescimento registrado em todos os segmentos”, detalhou o economista do QuintoAndar, Vinicius Oike. “O retorno ao trabalho e ao estudo de forma presencial e a estabilização de modelos híbridos devem ressignificar a moradia. Por enquanto, vemos um aumento de preço significativo nos imóveis bem localizados, próximos de pólos de emprego e com boa acessibilidade”, completou.

Bairros de São Paulo mais caros

Com base nos contratos de aluguel assinados em 2022, o QuintoAndar calculou quanto custou o metro quadrado nos bairros de São Paulo no ano passado. Veja os Os 10 bairros de SP com os aluguel mais caros:

1º - Vila Olímpia: R$ 69,6 o m² (Zona Sul)

2º - Real Parque: R$ 62,8 o m² (Zona Sul)

3º - Pinheiros: R$ 62,0 o m² (Zona Oeste)

4º - Vila Nova Conceição: R$ 60,6 o m² (Zona Sul)

5º - Santo Amaro: R$ 58,0 o m² (Zona Sul)

6º - Vila Madalena: R$ 57,0 o m² (Zona Oeste)

7º - Itaim Bibi: R$ 52,2 o m² (Zona Sul)

8º - Moema: R$ 51,5 o m² (Zona Sul)

9º - Brooklin: R$ 50,1 o m² (Zona Sul)

10º - Jardim Paulista: R$ 47,8 o m² (Zona Oeste)

Bairros de São Paulo que mais valorizaram em 2022

Bom Retiro - 37,0%

Pinheiros - 32,2%

Vila Clementino - 31,6%

Água Fria - 31,5%

Chácara Inglesa - 27,9%

Vila Olímpia - 26,7%

Vila Madalena - 22,3%

Jardim São Saveiro - 22,3

Butantã - 22,2%

Moema - 20,9%

Apartamento com armários em SP são os mais buscados

Imóveis com armários estão entre os filtros mais usados pelos usuários no site do QuintoAndar. Os termos armários na cozinha, armário embutido no quarto, armários no banheiro ocuparam, respectivamente, o primeiro, segundo e quinto lugar na lista de filtros mais usados na plataforma de buscas.

Essa segue sendo a característica mais buscada por quem procura um imóvel para alugar nos bairros de São Paulo, liderança persistente desde 2019.

O levantamento ainda apontou como tem se comportado a diferença entre os preços dos anúncios aos preços dos contratos fechados. O índice é importante porque mostram que há espaço para negociação de preços na hora de alugar um imóvel nos bairros de São Paulo.

No mercado da capital paulista, a diferença média entre os valores anunciados e os valores contratados está em 8,6%. Na cidade também foi registrada queda deste indicador, que saiu de 12,4% no começo de 2022 para 10,1% em dezembro.

Leia também:

CPF único em 2023? Entenda mudança na documentação brasileira