Bodas de casamento: confira qual elemento representa cada aniversário

De acordo com o livro dos recordes, o casal mais velho do mundo tem 214 anos de idade somados. A quantia é a união do tempo de vida de Julio Mora (110) e Waldramina Quinteros (104). Os pombinhos em 2020 celebraram 79 anos de bodas de casamento e para eles o segredo da longevidade é amor, maturidade e respeito mútuo.

Julio e Mora construíram uma família de cinco filhos, 11 netos e 21 bisnetos. Ao celebrar as bodas de café em 2020, o casal selou sua promessa de amar e respeitar um ao outro, até que a morte os separe.

Apesar desse relato ser muito mais uma exceção do que a regra, ainda é o sonho de muitos construir laços de família. Os tempos modernos definitivamente chacoalharam o status quo dos relacionamentos e com isso, a longevidade das uniões mudou, mas a transição não significa que as mudanças foram pra ruim.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Afinal, importante é ser feliz e não dá para colocar todos os seres humanos do mundo na mesma caixinha.

Portanto, se hoje você está festejando dois meses de união ou vinte cinco anos, celebre o agora, pois o presente é a única fase da vida que temos controle. Confira quais são os significadas das bodas de casamento de cada data e aproveite o dia com o seu parceiro ou parceira.

Bodas de casamento nos onze primeiros meses

O significado de cada boda está relacionado ao tempo de casamento. Logo, as primeiras são simbolizadas por materiais doces e leves, já que representam o início da convivência do par como casal.

Se for da natureza dos cônjuges fazer celebrações, vale a cada mês festejar a data com o símbolo da união. Por exemplo, no segundo mês de compromisso, que tal comprar um sorvete, assim como no quarto mês de aniversário, uma proposta é ir ao cinema e comer uma pipoca.

1° mês de casamento: Bodas de Beijinho

2° mês de casamento: Bodas de Sorvete

3° mês de casamento: Bodas de Algodão Doce

4° mês de casamento: Bodas de Pipoca

5° mês de casamento: Bodas de Chocolate

6° mês de casamento: Bodas de Plumas

7° mês de casamento: Bodas de Purpurina

8° mês de casamento: Bodas de Pompom

9° mês de casamento: Bodas de Maternidade

10° mês de casamento: Bodas de Pintinhos

11° mês de casamento: Bodas de Chiclete

Das bodas de um ano de casamento à nona

Depois dos onze primeiros meses, os materiais começam a ficar mais robustos, mas não muito, já que essa fase representa adaptação e familiarização.

Os elementos principais dessas comemorações são delicados, leves e maleáveis.

1° ano: bodas de papel

O papel é um elemento frágil e muito maleável. Portanto, no primeiro ano de casamento vale considerar o que você pode abrir mão para a felicidade do seu parceiro e o que é essencial para a sua.

2° ano: bodas de casamento de algodão

O algodão é um elemento delicado, mas fundamental na criação de peças de vestuário e de cama. Ele é matéria prima. Logo, esse momento é o de construção. Avalie o seu presente e planeje o futuro da sua parceria.

3° ano: bodas de trigo ou couro

O trigo é sinônimo de crescimento e simboliza os brotos da planta que deram fruto. Já o o couro, por sua vez, representa segurança. Nesse momento da vida, por conseguinte, muitos casais estão construindo confiança.

4° ano: bodas de flores e frutas

Os elementos dessa boda são flores e frutas, que representam respectivamente prudência e vitalidade. O que isso significa na prática é que sua vida como casal precisa ser regada e cultivada com cuidado para que os frutos possam ser recolhidos.

5° ano: bodas de madeira ou ferro

A madeira e o ferro são elementos de construção. Portanto, depois de cinco anos de casado, é tempo de celebrar o que você o seu parceiro ou parceira estão construindo juntos.

6° ano: bodas de casamento de açúcar ou perfume

O sexto ano é mais saudoso. O doce do açúcar e o frescor do perfume caracterizam o momento de lembrar as memórias do casal e refrescar as energias para o próximo ano.

7° ano: bodas de lã ou latão

Como um relacionamento, a lã é mais resistente conforme seus fios estão mais perto uns dos outros. Logo, a parceria e o companheirismo são nesse momento destacados como chave para a saúde do casal.

8° ano: bodas de barro ou papoula

A papoula é um flor alegre e chamativa. Por outro lado, o barro é simples, mas pode se tornar uma obra de arte de acordo com a forma como ele é esculpido. Então, a data simboliza felicidade e tempo de repassar as prioridades e entender o que o casal quer continuar construindo, ou prefere abrir mão.

9° ano: bodas de cerâmica ou vime

A bodas de nove anos de casamento é descrita pela cerâmica ou pelo vime, que são materiais maleáveis, mas resistentes e além disso, presentes há anos na construção de móveis e decoração. Por isso, vale parar e comemorar a história que vocês estão construindo juntos e planejar o futuro.

Comemorando as bodas de casamento de década em década

Bodas é uma palavra que deriva do latim “votum” e significa compromisso firmado por um casal. Dessa maneira, para um votum bem sucedido é necessário investimento de tempo e abandono de ações que prejudicam a parceria. Logo, sempre que possível comemore suas bodas, já que se elas continuam existindo, é porque você e sua dupla se esforçaram muito para fazer dar certo.

Entenda que comemorar não é investir grandes quantias de dinheiro. Pelo contrário, celebrar pode ser dançar a música que tocou no casamento de vocês, passar um dia na cama, ver fotos antigas ou qualquer outra ação que sirva de lembrança e recapitulação do porquê vocês estão juntos.

Em 10 anos de casamento, bodas de estanho ou zinco

O zinco e o estanho simbolizam maior durabilidade e estabilidade na relação. Portanto, aos 10 anos, valorize a confiança construída entre você e o seu par.

Em 20, comemora-se as bodas de porcelana

Já nas bodas de casamento de 20 anos, a porcelana representa o frágil, que precisa de cuidado rotineiro para se manter bonito. Dessa maneira, reflita sobre isso e entenda como dividir o seu tempo de acordo com as suas prioridades.

Nos 30, celebra-se bodas de casamento de prata

Na celebração de 30 anos, entra em cena a gema dos oceanos, a pérola. O pingente é uma metáfora do tempo e energia investido na relação e no que isso se transformou.

Ao completar 40 anos juntos, os casais celebram bodas de esmeralda

A esmeralda representa prosperidade e amor celestial. Não obstante, ela ajuda na remoção dos sentimentos de escassez.

Portanto, aproveite a comemoração para vibrar da mesma maneira que a pedra preciosa e reflita sobre os seus pensamentos limitantes e como o relacionamento pode fortalecer os desejos pessoais de cada um.

50 anos de casamento: bodas de ouro

Os cinquenta anos de união são comemorados pelas bodas de ouro. Reza a lenda que celebrar os aniversários de casamento começou na Alemanha, onde os casais recebiam uma coroa de prata nos 25 anos e uma de ouro nos 50.

O ouro é considerado um sinal de riqueza e prosperidade. Logo, aproveitar para celebrar as riquezas da sua união, não só as materiais, mas muito mais importante do que isso, os aprendizados que o matrimônio proporcionaram ao casal.

Aos 60, celebra-se a bodas de casamento de diamante

Além da de cinquenta, outra boda muito conhecida é a de 60 anos pois ela é representada pelo diamante. Um material símbolo da durabilidade e da constância. Então, nos matrimônios a data simboliza o compromisso e a fidelidade entre o casal.

Vinho é o elemento que celebra os 70 anos de bodas de casamento

A partir dos 70, saem os metais e retornam os elementos da natureza como símbolo dos aniversários. O vinho para a Bíblia está atrelado a alegria e aparece nos momentos de celebração. Já para os judeus, considera-se que a bebida é uma benção.

Nos 80, os casais comemoram a bodas de carvalho

O carvalho representa a longevidade, uma vez que alcança de 30 a 40 metros e vive em torno de mil anos.

Já aos 90, festeja-se as bodas de álamo

As bodas de noventa anos, por sua vez, são comemoradas com o álamo. A árvore chega a 30 metros de altura e gosta de bastante sol, além da madeira ser utilizada para o papel, que é o material que celebra as bodas de primeiro ano de casamento.

Uma das interpretações entre esses dois aniversários é que aos 90 anos os problemas do primeiro ano foram superados e viraram lindos frutos.

Por fim, com cem anos de casamento comemora-se as bodas de jequitibá

Por último, os cem anos de casamento são comemorados com o jequitibá. Uma árvore monumental, que alcança 40 metros de altura e seus troncos chegam a quatro metros de diâmetro. Sua imponência pode representar a força e segurança da relação nesse ponto da vida.

Lista completa das bodas de casamento

Em síntese, vale conferir a lista completa dos elementos de acordo com as datas de aniversário. Deixe nos comentários qual boda você completou ou irá completar esse ano!

1 – Bodas de Papel

2 – Bodas de Algodão

3 – Bodas de Trigo

4 – Bodas de Linho

5 – Bodas de Madeira ou Ferro

6 – Bodas de Perfume ou Açúcar

7 – Bodas de Latão ou Lã

8 – Bodas de Papoula ou Barro

9 – Bodas de Cerâmica ou Vime

10 – Bodas de Estanho

11 – Bodas de Aço

12 – Bodas de Seda ou Ônix

13 – Bodas de Linho ou Renda

14 – Bodas de Marfim

15 – Bodas de Cristal

16 – Bodas de Turmalina

17 – Bodas de Rosa

18 – Bodas de Turquesa

19 – Bodas de Cretone ou Água-marinha

20 – Bodas de Porcelana

21 – Bodas de Zircão

22 – Bodas de Louça

23 – Bodas de Palha

24 – Bodas de Opala

25 – Bodas de Prata

26 – Bodas de Alexandrita

27 – Bodas de Crisopázio

28 – Bodas de Hematita

29 – Bodas de Erva

30 – Bodas de Pérola

31 – Bodas de Nácar

32 – Bodas de Pinho

33 – Bodas de Crizo

34 – Bodas de Oliveira

35 – Bodas de Coral

36 – Bodas de Cedro

37 – Bodas de Aventurina

38 – Bodas de Carvalho

39 – Bodas de Mármore

40 – Bodas de Esmeralda

41 – Bodas de casamento de Seda

42 – Bodas de Prata Dourada

43 – Bodas de Azeviche

44 – Bodas de Carbonato

45 – Bodas de Rubi

46 – Bodas de Alabastro

47 – Bodas de Jaspe

48 – Bodas de Granito

49 – Bodas de Heliotrópio

50 – Bodas de Ouro

51 – Bodas de Bronze

52 – Bodas de Argila

53 – Bodas de Antimônio

54 – Bodas de Níquel

55 – Bodas de Ametista

56 – Bodas de Malaquita

57 – Bodas de Lápis Lazuli

58 – Bodas de Vidro

59 – Bodas de Cereja

60 – Bodas de Diamante

61 – Bodas de Cobre

62 – Bodas de Telurita

63 – Bodas de Sândalo ou Lilás

64 – Bodas de Fabulita

65 – Bodas de Platina

66 – Bodas de Ébano

67 – Bodas de Neve

68 – Bodas de Chumbo

69 – Bodas de Mercúrio

70 – Bodas de Vinho

71 – Bodas de Zinco

72 – Bodas de Aveia

73 – Bodas de Manjerona

74 – Bodas de Macieira

75 – Bodas de Brilhante

76 – Bodas de Cipreste

77 – Bodas de Alfazema

78 – Bodas de Benjoim

79 – Bodas de Café

80 – Bodas de Nogueira ou Carvalho

81 – Bodas de Cacau

82 – Bodas de Cravo

83 – Bodas de Begônia

84 – Bodas de Crisântemo

85 – Bodas de Girassol

86 – Bodas de Hortênsia

87 – Bodas de Nogueira

88 – Bodas de Pêra

89 – Bodas de Figueira

90 – Bodas de Álamo

91 – Bodas de Pinheiro

92 – Bodas de Salgueiro

93 – Bodas de Imbuia

94 – Bodas de Palmeira

95 – Bodas de Sândalo

96 – Bodas de Oliveira

97 – Bodas de Abeto

98 – Bodas de Pinheiro

99 – Bodas de Salgueiro

100 – Bodas de Jequitibá

Fonte: People.com