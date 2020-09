Como limpar joias de ouro e prata com produtos caseiros.

Metal precioso é igual dente! Só chama atenção se estiver limpo e brilhoso. Então, nada é mais importante que saber limpar joias de ouro e prata em casa. Dessa forma, você valoriza a peça e a produção do look.

Aqui você encontrará dicas de limpeza para peças de ouro e prata. Se a joia que você deseja polir for por sua vez folheada, não realize os tutoriais. Prefira fazer a manutenção com uma flanela mágica. Assim, você não corre o risco de estragar o banho do acessório.

Cuidados no momento de limpar joias de ouro e prata

Na hora de limpar as joias de ouro e prata, muita atenção na temperatura da água. Nunca use água quente, pois isso pode danificar as peças.

Em segundo lugar, só utilize escovas e panos macios durante a higienização da peça. Dessa maneira, você não corre o risco de arranhá-la no processo.

Por último, na hora de enxaguar os acessórios, cuidado com o ralo da pia. Use sempre escorredores ou peneiras fininhas durante a lavagem.

Joias de ouro

Se os acessórios em ouro são bens materiais que demonstram carinho e simbolizam grandes laços afetivos -por exemplo, o casamento- cuidar dessas peças de maneira adequada é uma forma de cultivar esses elos.

Portanto, é importante ter atenção com o armazenamento, mas também com a limpeza dessas joias.

Confira uma maneira simples de limpar joias de ouro:

Você vai precisar de:

Um recipiente pequeno ou médio

Água morna

Detergente neutro

Escova de dentes com cerdas macias

Flanela ou tecido macio

Passo a passo: primeiramente, despeje a água no recipiente. O ponto dela é morna, só que mais pra fria, do que pra quente. Depois disso, acrescente algumas gostas de detergente neutro e misture bem. Em seguida, coloque as joias na solução e deixe descansando por cinco minutos. Então, tire as peças do líquido e escove-as. Após a escovação, enxague-as com água morna. Por fim, seque as joias com a flanela em movimentos delicados.

Atenção! Sempre manuseie as peças com cuidado. Portanto, na hora de limpar as joias de ouro e prata, escove-as de leve e vá aos poucos aplicando mais força, até encontrar um nível que promova a limpeza. Para evitar arranhões, nunca inicie o processo de maneira bruta.

Joias de prata

Para recuperar o brilho da prata, você pode fazer uso do bicarbonato de sódio. Entretanto, não utilize a solução diariamente, pois ela pode danificar a camada mais superficial da joia, se feita com muita frequência.

Então, para limpar joias de prata no dia a dia é melhor adotar o método da flanelinha mágica, que consiste somente em polir o acessório com o tecido.

Limpeza da prata com bicarbonato de sódio:

Você vai precisar de:

6 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio

4 colheres (sopa) de sal refinado

1 litro de água

Detergente líquido neutro incolor

Recipiente plástico

Flanela não abrasiva

1 forma de alumínio

Passo a passo: para fazer a solução de limpeza, dissolva o bicarbonato de sódio e o sal, em um litro de água. Depois disso, deixe o produto descansar por três minutos (o líquido pode ser guardado por até três semanas, sempre mantendo a garrafa fechada).

Em seguida, para preparar a solução de higienização, despeje dois copos de água (cerca de 300 ml) num recipiente. Depois, acrescente uma colher de detergente líquido e misture. Por fim, deixe o produto descansar por um minuto.

Em terceiro, coloque a solução de limpeza num recipiente e mergulhe a joia. Deixe-a em contato com o líquido por um minuto. Se saírem algumas bolhas, não se assuste, é normal. Além disso, só ponha uma joia por vez no produto. Caso contrário, uma peça contaminará a outra.

Por fim, retire a prata da solução de limpeza e a coloque na de higienização por 30 segundos. Depois disso, basta secar a peça com a flanela.

Como limpar joias de ouro e prata com pedras

As soluções caseiras indicadas acima são úteis para limpar joias de ouro e prata lisas. Se o seu acessório tiver uma pedra preciosa, realize este passo a passo, sugerido pela designer Cris Lemos, da CiS Joias.

Você vai precisar de:

Detergente

Água morna

Escova macia

Álcool

Pano ou flanela macia

Passo a passo: primeiramente, escove as joias em água morna com detergente neutro. Depois disso, lave bem as peças -também com água morna. Por fim, mergulhe-as no álcool e as seque com a flanela.

Se a sua pedra for esmeralda, utilize água fria no processo, ao invés de morna.

Fonte: Vivara.