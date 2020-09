A Inversão capilar é uma técnica que ficou famosa com o livro The Baldness Cure, do autor Andy Bryant. Ele ensina como resolver a calvície a partir de três simples passos. Ademais, além de solucionar a queda capilar, o método promete o crescimento acelerado das madeixas.

Quer descobrir se é isso que vai transformar o seu corte Chanel num cabelo estilo Rapunzel? Role para baixo para desvendar esse mistério.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que é a inversão capilar?

A técnica da inversão capilar consiste em três passos: uso de óleos vegetais, aquecidos, para massagear o couro cabeludo. Entretanto, existe um “pequeno” detalhe: você precisa fazer a massagem de cabeça pra baixo!

O livro defende que a técnica estimula a chegada de nutrientes no couro cabeludo, assim como a irrigação sanguínea da região. Entretanto, não há evidências científicas de que o método funcione.

Ademais, a comunidade científica argumenta que a cabeça já é um local extremamente irrigado, e que por isso, não existe a necessidade de nos posicionarmos de cabeça pra baixo para aumentar a circulação de sangue.

Em adição, o estudo conduzido para dar credibilidade a inversão capilar foi realizado pelo próprio autor do livro, o que reduz o grau de credibilidade da pesquisa. Idealmente, no meio científico, uma hipótese precisa ser testada por diversas pessoas, em situações diferentes, para que ela seja ratificada.

Como fazer inversão capilar e quais são as contraindicações?

Se mesmo assim você quiser testar a Inversão Capilar. Ou seja, aquecer um óleo vegetal (100% natural) e fazer massagem no couro cabeludo, por alguns minutos, de cabeça pra baixo, atente-se as contraindicações!

Se você tem alguma alteração na pressão, problemas oculares (como por exemplo, glaucoma), vertigem e náuseas, cuidado. A técnica pode piorar o seu quadro, portanto, o melhor é não fazê-la. Porém, não há motivo para chateação, já que existem outras formas seguras para alongar as suas madeixas.

Dicas para fazer o cabelo crescer, além da inversão capilar

Por fim, atente-se a algumas dicas simples e com respaldo científico para fazer o seu cabelo crescer.

Não deixe de consultar um profissional da saúde, caso você perceba que o seu cabelo está caindo mais do que o comum.

Como fazer o cabelo crescer mais rápido?

Primeiramente, cuidado com o nível de hormônios. Visite um endocrinologista para investigar se a queda capilar está relacionada a um desequilíbrio hormonal.

Em segundo lugar, mantenha uma dieta balanceada, e rica em proteínas e ferro.

Se seu cabelo é oleoso, lave-o todos os dias. A raiz oleosa estimula a queda capilar.

Por fim, faça exercícios regularmente.

Nos vídeos a seguir, o Dr. Lucas Fustinoni e a dermatologista Fabíola Bordin ensinam algumas técnicas interessantes e comprovadas cientificamente para acelerar o crescimento das madeixas.

Lembre-se, portanto, que o crescimento capilar depende de uma variedade de fatores. Aliás, é primordial prestar atenção na alimentação balanceada, incluindo todas as vitaminas necessárias para o crescimento de unhas e cabelos.

Com isso, você garante não apenas os cabelos de Rapunzel, mas também saúde em dobro. Afinal, a estética é um bom indicativo de que está tudo em ordem com o corpo.

https://www.instagram.com/p/CCwDx9mFQ1u/