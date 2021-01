Maquiagem na orelha: será que a moda das redes sociais pega?

Ano novo, tendência nova de beleza. Publicações do Instagram e do TikTok deram destaque à maquiagem na orelha. A proposta já foi vista nas passarelas há alguns anos, mas não pegou. Será que, com a região ficando em evidência por conta do uso das máscaras, a ideia se consolida? Faça sua aposta!

Como é a maquiagem na orelha?

A possibilidade não é nova. O designer Anthony Vaccarello deu o pontapé inicial, na semana de moda de Paris em 2014, com traços gráficos e escuros, desenhados com delineador preto. Dois anos depois, Pat McGrath propôs uma orelha prateada para Louis Vuitton. No desfile de 2016 de Proenza Schouler, os lóbulos das modelos foram pintados durante a semana de moda de Nova York.

A pandemia do novo coronavírus tem interferido no visual e a maquiagem na orelha pode ser uma das novidades. Enquanto boca e bochechas ficam cobertas pelas máscaras, olhos e orelhas ganham mais atenção com o uso do acessório necessário para ajudar a reduzir a transmissão da doença. Sendo assim, aumentam as chances de as orelhas, antes esquecidas no quesito make, se tornarem protagonistas.

Não há como negar que o resultado não é nada discreto. Por isso, é indicado para quem tem estilo extravagante, sem medo de ousar e chamar atenção.

Como fazer maquiagem na orelha?

Liberte a criatividade com sombra, lápis ou delineador. Vale fazer um pequeno detalhe ou até exibir a orelha toda coberta de glitter. Há quem invista em adesivos de pele para criar composições. Uma maneira mais discreta é colorir o lóbulo da orelha da mesma cor do brinco. Inspire-se:

Tons de lilás e roxo tomam conta da orelha, com sombra metalizada. O visual tem ar futurista. Para equilibrar, deixe a maquiagem do rosto mais leve.

Esta ideia de maquiagem na orelha traz mensagem de fé e religião, com imagens de santos e cruzes, além das flores.

Rosas e folhas colorem a orelha toda. A artista brincou com a ideia e colocou o boneco de uma mulher com regador.

As cores do arco-íris aparecem em traços no contorno da orelha.