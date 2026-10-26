Carros elétricos têm fila de espera de até 4 meses no Brasil; veja dois modelos em falta

Carros elétricos têm fila de espera de até 4 meses no Brasil; veja dois modelos em falta

A procura por carros elétricos no Brasil esbarra em um problema que tem surpreendido consumidores: a falta de veículos disponíveis nas concessionárias. Em alguns casos, a espera pode chegar a quatro meses, principalmente para modelos importados da China, como o Geely EX2. A situação também afeta o BYD Dolphin, que registra prazos de entrega de aproximadamente 30 dias.

O cenário foi registrado em outubro de 2026 e ajuda a explicar a queda nas vendas de veículos totalmente elétricos no país. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), os emplacamentos passaram de 27.166 unidades em agosto para 22.246 em setembro, uma redução de 18,1%.

A retração, no entanto, não significa necessariamente que os brasileiros perderam o interesse nesse tipo de automóvel. A disponibilidade limitada de alguns modelos e as dificuldades no transporte internacional estão entre os fatores que afetam o abastecimento do mercado.

Quais carros elétricos estão em falta no Brasil?

Dois modelos populares de carros elétricos estão entre os mais afetados pela falta de estoque: o Geely EX2 e o BYD Dolphin.

O Geely EX2 registrou queda de 53,1% nos emplacamentos em setembro, passando de 5.804 para 2.724 unidades. Já o BYD Dolphin teve recuo de 38,7%, de 6.740 para 4.132 veículos.

No caso do Geely EX2, determinadas versões e cores são comercializadas por meio de uma lista de reservas, com entregas previstas para dezembro. Dependendo da concessionária e da configuração escolhida, o prazo pode alcançar 120 dias.

O BYD Dolphin também enfrenta restrições de estoque. Concessionárias consultadas pela imprensa informaram prazos de aproximadamente 30 dias para a entrega do veículo. A fabricante atribuiu a situação à demanda acima do esperado e informou que a chegada de novos lotes poderia ajudar a normalizar as entregas.

Por que está faltando carro elétrico?

Um dos principais motivos para a falta de carros elétricos está na logística internacional. A expansão das exportações chinesas de veículos elétricos e híbridos aumentou a procura por navios especializados no transporte de automóveis, conhecidos como ro-ro.

Essas embarcações são projetadas para receber veículos que entram e saem por rampas. Com a demanda global em alta, a capacidade disponível para transportar carros ficou mais disputada, dificultando o abastecimento de mercados como o brasileiro.

Dados da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) apontaram queda de 28,2% nas importações de veículos das empresas associadas em setembro. No mesmo período, a produção nacional avançou 15,4%.

O aumento das exportações chinesas também ajuda a dimensionar o desafio. Em setembro, o país asiático exportou 571 mil veículos elétricos e híbridos plug-in, diante de 111 mil registrados no mesmo mês de 2024, conforme os dados citados na reportagem original.

Quando a situação deve melhorar?

Uma das expectativas para reduzir a fila do Geely EX2 é o início da produção nacional do modelo, previsto para dezembro de 2026, em São José dos Pinhais, no Paraná, em parceria com a Renault. A fabricação no Brasil poderá diminuir a dependência do transporte marítimo e facilitar o abastecimento das concessionárias nos meses seguintes. O resultado, porém, dependerá do ritmo de produção e da capacidade de atender aos pedidos acumulados.

Outro exemplo é o BYD Dolphin Mini, produzido em Camaçari, na Bahia. Enquanto o Dolphin importado enfrentou dificuldades de abastecimento, o modelo fabricado no país alcançou 9.385 emplacamentos em setembro, segundo os dados divulgados pela ABVE.

A produção local tende a oferecer maior controle sobre a reposição dos estoques, embora a disponibilidade também dependa da demanda e da capacidade das fábricas.

O que o consumidor deve fazer antes de comprar um elétrico?

Quem pretende comprar um carro elétrico deve consultar mais de uma concessionária e confirmar o prazo de entrega da versão desejada. A disponibilidade pode variar conforme a cor, a configuração e a região.

Também é recomendável verificar se o veículo está em estoque ou se a compra depende de uma reserva. Antes de pagar um sinal, o consumidor deve conferir as condições de entrega, a política de cancelamento e as regras para eventuais alterações no preço.

Com a expansão do mercado de eletrificados no Brasil, a oferta de veículos e a capacidade de produção nacional devem continuar influenciando os prazos de entrega. Por enquanto, quem pretende comprar determinados modelos importados precisa considerar a possibilidade de esperar semanas ou meses para receber o automóvel.