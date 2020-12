Mercedez-Benz fecha fábrica de automóveis no Brasil

Nessa quinta (17), a empresa de veículos Mercedez-benz afirmou que vai fechar sua fábrica de automóveis no Brasil, que fica na cidade de Iracemápolis (SP). A planta da empresa foi inaugurada em 2016 e vai ser fechada. Um dos fatores para o fechamento, é a situação atual do Brasil, pois a economia foi fortemente afetada pela crise da COVID-19, segundo a matriz da companhia. A unidade era a única no Brasil voltada à produção de automóveis leves. A fábrica era a responsável pela produção dos modelos Classe C e GLA da marca.

Funcionários Mercedez-benz

A fábrica em Iracemápolis tinha 370 funcionários. Mas de acordo com a Mercedes, a empresa “irá buscar alternativas para os empregados, incluindo a possibilidade de um programa de demissão voluntária e outras possibilidades que serão avaliadas em um futuro próximo”.

Além disso, em nota, a Mercedes reforçou que os modelos de Iracemápolis (SP) serão substituídos por importados sem nenhum ônus às concessionárias. “Nosso primeiro objetivo agora é encontrar uma solução sustentável para os colaboradores dessa unidade”, concluiu.

“A situação econômica no Brasil tem sido difícil por muitos anos e se agravou devido à pandemia da Covid-19, causando uma queda significativa nas vendas de automóveis premium. Ao longo do nosso processo de transformação, continuamos a reestruturar a nossa rede de produção global. Aumentar nossa eficiência, otimizando a nossa capacidade de utilização é um facilitador importante. Por isso, decidimos encerrar a produção de automóveis premium no Brasil”, afirma Jörg Burzer, Membro do Board da Mercedes-Benz AG, Produção e Cadeia de Suprimentos.

Outras fábricas

A empresa ainda tem duas fábricas no Brasil, a de São Bernardo do Campo (SP), responsável por fazer caminhões e chassis de ônibus, e a de Juiz de Fora (MG), onde são feitas cabinas de caminhões. Segundo a Mercedez-benz a decisão de fechar a fábrica no interior de São Paulo não altera em nada as produções nos outros dois locais.