20 fotos mostram como o estilo da Rainha Elizabeth ao longo dos anos

A rainha Elizabeth II, de 94 anos, já soma 68 anos de reinado. A monarca sobreviveu a 14 primeiros ministros britânicos, 14 presidentes dos Estados Unidos – e décadas de tendências da moda.

Mas a rainha nunca foi do tipo que salta de uma moda passageira para outra. Em vez disso, ela flutua acima do mundo da moda em constante mudança, adotando apenas as tendências que se adequam ao seu estilo prático e atemporal. Ela não é uma grande experimentadora de guarda-roupa – mas ainda é um ícone da indumentária.

Aqui está como seu estilo mudou ao longo dos anos.

A Princesa Elizabeth nasceu em 1926. Parece que seu amor por chapéus começou desde muito jovem.

Elizabeth e sua irmã mais nova Margaret usaram roupas combinando em muitas das fotos de sua infância.

As jovens princesas continuaram coordenando enquanto cresciam.

Em 1944, a princesa Elizabeth completou 18 anos e posou para este retrato com seus pais.

Em 1947, ela parecia mais adulta – e havia grandes mudanças reservadas para sua vida pessoal.

Foi nesse ano que ela ficou noiva de Philip Mountbatten, das famílias reais grega e dinamarquesa.

Os dois se casaram em novembro. Rainha Elizabeth usava um vestido feito pelo famoso designer britânico Norman Hartnell. Era bordado com pérolas, fios de prata e cristais.

Elizabeth usou cupons de racionamento para pagar pelos materiais do vestido, uma vez que o país ainda estava lutando contra as finanças após a Segunda Guerra Mundial.

Elizabeth e Philip estão casados ​​há 70 anos . Curiosidade: eles também estão remotamente relacionados

Hartnell também vestiu Elizabeth para sua coroação em junho de 1953.

A Rainha Elizabeth II está na varanda do Palácio de Buckingham no dia de sua coroação em 1953. Associated Press

“A rainha e a rainha-mãe não querem ser criadoras da moda”, disse Hartnell uma vez, de acordo com o New York Times. “Isso é deixado para outras pessoas com trabalho menos importante a fazer.”

Na década de 1950, as tendências da moda feminina privilegiavam os vestidos mais femininos, com saias longas e rodadas e cinturas justas.

A Rainha Elizabeth fez uma rara aparição de óculos escuros enquanto assistia ao marido jogar críquete em 1958.

Você provavelmente nunca viu a Rainha Elizabeth em um vestido sem mangas, mas ela os usou algumas vezes em eventos formais na década de 1960.

Na década de 1970, a rainha apareceu em alguns chapéus que chamam a atenção.

Os chapéus da Rainha Elizabeth não são apenas para diversão.

“A rainha sempre teve consciência de que precisava se destacar da multidão e é por essa razão que a chapelaria sempre desempenhou um papel importante em seu guarda-roupa”, disse a curadora real Caroline de Guitaut ao New York Times. Eles são capazes de encontrar pessoas que querem ter um vislumbre dela para identificá-la imediatamente. ”

Fonte: New York Times

Rainha Elizabeth brilhou quando conheceu Barbara Streisand em 1975.

Este vestido laranja, usado para a visita de Jimmy Carter ao Palácio de Buckingham, parece muito com os Kaftans arejados que estavam na moda nos anos 70.

Em 1981, o filho mais velho da rainha, o príncipe Charles, casou-se com Diana Spencer. A mãe do noivo vestiu azul claro para a cerimônia.

Ela canalizou o antigo glamour de Hollywood quando a primeira-dama Nancy Reagan lhe deu um baile de gala em Los Angeles dois anos depois.

O vestido tinha um símbolo oculto para homenagear a ocasião: era bordado com papoulas californianas – a flor oficial do estado da Califórnia.

Fonte: Royal Collection Trust

Mas parece que a rainha testou algumas tendências dos anos 80, como ombros acolchoados e estampas espalhafatosas.

Desde a década de 1990, a rainha se manteve essencialmente em um uniforme simples: um terno de saia de cor sólida e brilhante ou um casaco longo combinado com um chapéu precisamente combinado.

Mas há evidências fotográficas de que a Rainha Elizabeth exibiu algumas estampas florais distintamente da década de 1990.

Em 2002, a Rainha Elizabeth contratou Angela Kelly para ser sua “costureira sênior”. Kelly ainda ocupa a posição hoje.

Kelly desenha ela mesma muitas das roupas da rainha e também apresenta novos designers para a família real, de acordo com o Daily Mail.

“A rainha adora roupas e é uma verdadeira especialista em tecidos”, disse Kelly em uma entrevista em 2007. “Não é uma questão de eu ensinar a Rainha – é o contrário.”

Fonte: The Daily Mail