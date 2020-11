Com a nova temporada de The Crown resgatou a lembrança, além de outras coisas, dos looks da Princesa Diana. A princesa sempre estava com looks incríveis e que até hoje são inspiradores.

Dessa forma, Princesa Diana foi além do que se esperava como realeza. Além de ficar famosa pelos trabalhos filantrópicos e suas polêmicas, ela também lançou diversas tendências de moda e democratizou looks.

Por isso, o DCI fez uma seleção dos melhores looks da Princesa Diana que fizeram sucesso na época e que você pode se inspirar para montar os seus looks.

Confira os looks que marcaram a geração de Princesa Diana e que foram adaptados para a série The Crown.

Os melhores looks de Princesa Diana

Apesar de ser uma série, os looks da Princesa Diana são bem semelhantes às roupas escolhidas pela realiza nos anos 90.

Dessa forma, o estilo da Princesa foi bem representado na escolha do figurino, fazendo com que nossas memórias sobre a princesa ressurgissem quase como na realidade. As alterações não tiraram a verossimilhança.

Para começar, vamos falar sobre os conjuntinhos que ela usava em quase todas as ocasiões. Os conjuntos monocromáticos sempre estavam presentes nos looks da Princesa Diana.

Mas, os conjuntinhos não ficaram para trás. Uma prova de que a moda é cíclica é que os conjuntos monocromáticos voltaram com tudo e estão em alta.

Tom sobre tom. Esse é um estilo que define bem os looks da Princesa Diana. Ela gostava de fazer uma mistura dos tons das mesmas cores.

O seu estilo era bem simples, mas com muita personalidade. Princesa Diana vestia-se de forma confortável e com uma humildade bem representada.

Além disso, a realeza gostava de usar casacos e fazer sobreposições combinando as cores, mantendo uma paleta clean.

Sobreposições, casacos e cores como azul faziam parte do guarda-roupa de Princesa Diana. A realeza tinha um trabalho filantrópico muito importante, principalmente ajudando instituições de combate e prevenção à AIDS.

Essa sua atitude mais filantrópica refletia bem na escolha dos seus looks, já que a Princesa optava sempre por roupas que a deixavam mais próximas dos plebeus, devido à simplicidade em sua forma de vestir e maquiar-se.

Evolução

Quando chegou à família Real, Di ainda era muito tímida e isso também aparecia em seus looks, que eram mais recatados e passavam uma ideia de boa moça, comportada e recatada.

Ao longo dos anos, Princesa Diana foi ousando mais em seus looks, principalmente em looks de gala. Vestidos com ombros à mostra, cores mais fortes, volume e estampas.

E essa evolução também está presente na série The Crown. A princesa, quanto mais querida, mais estilosa ficava e inspirava milhões de pessoas ao redor do mundo.

Uma prova do seu amadurecimento como mulher é o vestido preto que causou uma grande polêmica. A Princesa de Gales usou um vestido preto bem ousado para fazer sua aparição após a confirmação de uma traição sofrida.

Ela revolucionou a forma como as mulheres da realeza eram vistas e ganhou muitas fãs.

O seu suéter vermelho é uma das representações de como Princesa Diana não se encaixa tanto nos padrões impostos pela realeza britânica.

Assim, muitos interpretaram o suéter da ovelha negra como uma representação da própria Princesa, como se ela fosse a ovelha negra da família.

Por fim, looks da Princesa Diana até hoje inspiram muita gente e a série The Crown, da Netflix, consegue mostrar isso muito bem.

Uma princesa polêmica

Além disso, Princesa Diana também atraía os holofotes devido às suas polêmicas. Os looks da Princesa Diana eram apenas o começo sobre essa incrível mulher.

Lady Di expôs muitas coisas sobre a Família Real, desde a sua relação sexual com o Príncipe até a exposição do seu desejo de que a Monarquia se modernizasse.

Por isso, muitos acreditam que a morte Princesa não foi acidental. Conspiradores acreditam que as polêmicas envolvendo a Di foram o motivo de sua morte.

Assim, Lady Di era uma princesa muito popular. Ela se aproximou dos pobres e dos necessitados, sendo uma personalidade bastante filantrópica.

Os seus looks eram a representação da sua personalidade e dos momentos da sua vida. Eles estão sendo bem representados pela série The Crown, apesar de todas as polêmicas envolvendo a produção.

Então, conheça mais sobre a princesa que marcou uma geração e até hoje inspira muitas pessoas. Aproveite também para conhecer mais das polêmicas da Princesa Diana.